Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Chocan dos embarcaciones de la Marina en el puerto de Veracruz; hay dos elementos heridos

Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

Alcaldesa de Umán, Yucatán, coloca su nombre a obras municipales; líder de Morena en el estado le pide corregir "error"

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

Dulce María Sauri se pronuncia contra los "pluris"; permite que partidos "se despachen", considera

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

Las sanciones de la contra Irán se restablecieron el sábado por la noche tras la expiración del mecanismo activado a finales de agosto por Reino Unido, Francia y , que reprochan a Teherán el incumplimiento de sus compromisos sobre su programa nuclear.

Tras el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y el fracaso el viernes de Rusia y para aplazar la fecha límite, las severas sanciones, que van desde un embargo de armas hasta económico, volvieron a entrar en vigor automáticamente el sábado a las 20:00 horas de Nueva York (domingo a las 00H00 GMT), diez años después de su levantamiento.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, instó el sábado a Irán a "aceptar conversaciones directas" tras el restablecimiento de sanciones de la ONU sobre su programa nuclear.

Lee también

La bandera de la ONU. Foto: AP/Archivo
La bandera de la ONU. Foto: AP/Archivo

"La diplomacia sigue siendo una opción: un acuerdo sigue siendo la mejor salida para el pueblo iraní y el mundo. Para que eso suceda, Irán debe aceptar conversaciones directas, realizadas de buena fe, sin demoras ni confusiones", escribió Rubio en un comunicado e instó a los demás países a "implementar de inmediato" las sanciones contra Teherán.

Mientras, Francia, Reino Unido y Alemania advierten a Irán contra acciones "escalatorias" tras reimponer sanciones.

ss/bmc

