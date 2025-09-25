Más Información

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Beijing. anunció sanciones contra seis empresas de Estados Unidos, mientras las fricciones continúan escalando en las relaciones comerciales de los países a pesar de una reunión muy anticipada entre el presidente y el líder chino.

El Ministerio de Comercio informó que tres empresas de han sido añadidas a la "lista de entidades no confiables" lo que efectivamente les prohíbe comerciar con China.

El ministerio afirmó que las empresas han "participado en lo que se denomina cooperación técnico-militar con Taiwán, socavando gravemente la , la seguridad y los intereses de desarrollo de China".

Lee también

¿A qué empresas de EU sancionó China?

Las empresas son el fabricante de vehículos no tripulados Saronic Technologies, la compañía de tecnología satelital Aerkomm y la firma de ingeniería submarina Oceaneering International.

China considera a Taiwán como una provincia separatista que debe ser anexada por la fuerza si es necesario. En julio, Beijing impuso controles de exportación a ocho empresas vinculadas al ejército de .

Por separado, otras tres empresas de Estados Unidos fueron añadidas a la lista de de China, impidiéndoles recibir envíos chinos de artículos de "doble uso", con aplicaciones tanto militares como civiles.

Lee también

Las empresas son el constructor naval militar Huntington Ingalls Industries, el gestor de ingeniería e instalaciones Planate Management Group y la firma de inteligencia Global Dimensions.

El Ministerio de Comercio señaló que las tres empresas "ponen en peligro la y los intereses de China".

Después de una larga llamada telefónica con Xi la semana pasada, Trump dijo que los dos líderes se reunirán en una cumbre regional en a finales de octubre. Beijing y Washington afirman que quieren resolver diferencias sobre comercio, tecnología y la propiedad de la plataforma de redes sociales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Pago de pensión IMSS octubre fecha EXACTA, monto y calendario oficial. Foto: IMSS / Canva

Pago de pensión IMSS octubre: fecha EXACTA, monto y calendario oficial

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’