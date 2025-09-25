Beijing. China anunció sanciones contra seis empresas de Estados Unidos, mientras las fricciones continúan escalando en las relaciones comerciales de los países a pesar de una reunión muy anticipada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

El Ministerio de Comercio informó que tres empresas de Estados Unidos han sido añadidas a la "lista de entidades no confiables" lo que efectivamente les prohíbe comerciar con China.

El ministerio afirmó que las empresas han "participado en lo que se denomina cooperación técnico-militar con Taiwán, socavando gravemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China".

¿A qué empresas de EU sancionó China?

Las empresas son el fabricante de vehículos no tripulados Saronic Technologies, la compañía de tecnología satelital Aerkomm y la firma de ingeniería submarina Oceaneering International.

China considera a Taiwán como una provincia separatista que debe ser anexada por la fuerza si es necesario. En julio, Beijing impuso controles de exportación a ocho empresas vinculadas al ejército de Taiwán.

Por separado, otras tres empresas de Estados Unidos fueron añadidas a la lista de controles de exportación de China, impidiéndoles recibir envíos chinos de artículos de "doble uso", con aplicaciones tanto militares como civiles.

Las empresas son el constructor naval militar Huntington Ingalls Industries, el gestor de ingeniería e instalaciones Planate Management Group y la firma de inteligencia Global Dimensions.

El Ministerio de Comercio señaló que las tres empresas "ponen en peligro la seguridad nacional y los intereses de China".

Después de una larga llamada telefónica con Xi la semana pasada, Trump dijo que los dos líderes se reunirán en una cumbre regional en Corea del Sur a finales de octubre. Beijing y Washington afirman que quieren resolver diferencias sobre comercio, tecnología y la propiedad de la plataforma de redes sociales TikTok.

