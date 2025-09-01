La Diputada Federal Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Coordinadora de los Diputados Federales de Morena por Nuevo León, encabezó la Entrega de Apoyos Multifuncionales México – Taiwán junto al Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Iván Yueh-Jung Lee.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la relación diplomática entre México y Taiwán, los lazos comerciales, el intercambio cultural, la cooperación tecnológica "y los valores compartidos que fortalecen a ambas naciones".

“Lo que hoy celebramos no es un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir fortaleciendo la cooperación entre México y Taiwán, con Nuevo León como ejemplo de apertura, innovación y solidaridad”, expresó la legisladora.

El esfuerzo conjunto permitió la entrega de apoyos multifuncionales a ciudadanos con problemas diversos de salud, cuyas enfermedades requieren atención inmediata.

Entre los aparatos entregados destacan sillas de ruedas y electrocardiógrafos.

El representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Iván Yueh-Jung Lee, sostuvo que lo anterior permitirá seguir fortaleciendo los lazos entre ambas naciones.

En el evento también estuvieron presentes la diputada federal Petra Romero Gómez; el diputado federal José Gloria López; el Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, y el presidente municipal de Casas, Tamaulipas; Jorge Humberto Hinojosa García.

En su participación, el rector de la Universidad del Norte anunció el otorgamiento de 1,000 becas para estudiantes del distrito, "como parte de la política de responsabilidad social de la institución".

Enfatizó que el apoyo es un esfuerzo de la universidad, y reconoció a la Diputada Quiroz como "puente de vinculación que permitió acercar a la institución con la comunidad".

Finalmente, la Congresista Belinda Quiroz reiteró su compromiso para abrir más canales de interlocución entre Taiwán y México, no solo a nivel federal, sino también en los ámbitos municipal y estatal, "con el fin de traducir la diplomacia en beneficios reales para la ciudadanía".

