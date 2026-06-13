Este sábado, 13 de junio, Brasil y Marruecos debutarán en la Copa del Mundo de 2026. El Estadio de Nueva York/Nueve Jersey recibirá a los integrantes del Grupo C en el partido más atractivo de la jornada sabatina. Sigue aquí todas las acciones del partido.

El panorama de Brasil y Marruecos en el Grupo C del Mundial de 2026

Brasil se coronó campeón por última ocasión en 2002. Desde entonces, ha superado sólo una vez la ronda de cuartos de final. Lo ocurrido en esa ocasión fue traumático: una humillante derrota 7-1 como anfitrión en las semifinales contra Alemania en Belo Horizonte.

“Estamos aquí para cambiar la historia y llevar a Brasil de vuelta al sitial del que nunca debió salir, lo más alto”, señaló el atacante Vinícius Júnior, quien estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti en el Madrid.

Marruecos hizo historia con su campaña en Qatar, marcha que fue frenada al perder ante Francia en las semifinales. Los Leones del Atlas se proclamaron campeones de África en enero, pero fue una consagración que se determinó en los despachos. Perdieron 1-0 ante Senegal en la final, pero se les adjudicó el triunfo 3-0 por abandono porque los senegaleses se retiraron del campo durante 15 minutos al protestar un penal que se pitó a favor de su rival.

En el único antecedente mundialista que comparten, Brasil derrotó 3-0 a Marruecos en Francia 1998. Ronaldo, Rivaldo y Bebeto anotaron los goles.

“Todo el mundo respeta a Brasil. Hay gente que dice que no es el Brasil de antes. Bueno, sigue siendo Brasil”, comentó el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi. “Somos el Brasil de África (Marruecos), y todo el mundo lo sabe”.

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Selección de Brasil en entrenamiento para su debut en el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Los capitanes de Marruecos y Brasil se verán frente a frente el sábado apenas dos semanas después de que alzaron la Copa de Europa por segundo año seguido con el Paris Saint-Germain. Hakimi saludará al central brasileño Marquinhos.

“No hemos hablado mucho estos últimos días. Cada uno está concentrado en su selección", dijo Hakimi. "Es cierto que en París nos llevamos bien, pero en el campo, los dos vamos a querer ganar. Que gane el mejor”.

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Por otra parte, como entrenador, Carlo Ancelotti lo ha ganado todo a nivel de clubes con dos récords envidiables: el único con títulos en las cinco grandes ligas del fútbol europeo y cinco consagraciones en la Liga de Campeones.

Con 67 años recién cumplidos, el técnico italiano comanda a Brasil con la misión de ampliar otro récord: una sexta estrella como campeón del mundo.

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Brasil y Marruecos en entrenamiento, de cara a su debut en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

La tarea arranca el sábado con un atractivo partido frente a Marruecos, el equipo que fue la revelación hace cuatro años en el Mundial de Qatar al convertirse en el primer representante de África en acceder a las semifinales.

“Es una experiencia nueva y especial”, dijo Ancelotti en la víspera del duelo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sitio de la final prevista para el 19 de julio. “La responsabilidad y el honor de representar al país del fútbol, la selección más laureada del mundo.

"Quiero disfrutar este momento con alegría y felicidad porque es un momento muy bonito de mi historia”, añadió Ancelotti, quien se desvinculó del Real Madrid al final de la temporada 2024-25 para relevar a Dorival Júnior.

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Sus pupilos están fascinados con el primer extranjero que dirige a la Seleção en un Mundial.