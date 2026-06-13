[Publicidad]
El empresario Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar una fortuna de un billón de dólares; Festejan mundial el peso mexicano y BMV, la moneda nacional acaba en $17.23; EU e Irán dicen que pacto “está más cerca que nunca”, afirman que el pacto podría firmarse en días; Regina Blandón asistió a la inauguración del Mundial, llamó la atención con chamarra con mensajes relacionados a la crisis de desapariciones en México; Segundo día de actividades del mundial, Canadá rescata agónico empate ante Bosnia y Herzegovina en su debut, mientras que EU aplasta al combinado de Paraguay 4-1.
[Publicidad]
Más información
Mundo
Forense clasifica como homicidio la muerte de migrante haitiana que fue liberada por ICE; familia evalúa demanda
Universal Deportes
Túnez deja atrás el 5-0 ante Bélgica; apuesta por sorprender a Suecia en su debut mundialista
Nación
Refuerzan seguridad en Durango con 600 militares; elementos harán patrullajes y reconocimientos terrestres
Estados
Matan a balazos a asambleísta del PRD en Pinotepa Nacional, Oaxaca; partido condena el homicidio