Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Fuentes judiciales confirmaron que un juez federal ratificó el bloqueo de las cuentas bancarias de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de dos empresas presuntamente relacionadas con ellos dos.

En respuesta, esta noche el ex gobernador de Tamaulipas compartió un comunicado en el cual se asegura que el juez viola las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Inicialmente las cuentas bancarias de la señora María de Lourdes Cabeza de Vaca y de las empresas Desarrolladora Cava, S.A. de C.V., y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L. habían sido bloqueadas el 18 de mayo del 2021 por indicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE).

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Ante ello, por inconformidad se promovieron juicios de amparo, para oponerse a la decisión, pero el 29 de mayo del 2026, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo, tomó la decisión de negar el amparo y protección de la justicia federal en contra de del bloqueo de sus cuentas bancarias.

Las fuentes consultadas señalaron que dicha resolución concluyó que la medida fue legal, y de acuerdo con la sentencia, el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Responde García Cabeza de Vaca: “Juez se comporta como un sicario político”

Después de las 22:00 horas del martes, el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca difundió en su cuenta de X (antes Twitter) lo siguiente: “Comparto el siguiente comunicado en relación a la publicación que han difundido este día diversos medios de comunicación”.

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En el texto, elaborado por su equipo de abogados, se indica que “continua la persecución política por parte del Gobierno de la 4T en contra del ex gobernador de Tamaulipas y de su familia”.

Se menciona que Carlos Alberto Escobedo Yáñez, “quien fue propuesto por el partido Morena como Juez de Distrito en las pasadas elecciones judiciales y quien fuera electo mediante el uso de los acordeones utilizados ilícitamente por el partido Morena, para controlar el Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia en tres juicios de amparo promovidos para la madre del ex gobernador y dos empresas relacionadas con su familia, en las que confirmó el bloqueo de sus cuentas bancarias bajo el argumento de que dicho bloqueo derivó de una solicitud por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, ello en clara violación a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En la exposición se recuerda que en el 2021 habría iniciado una persecución política del exgobernador, a través del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, “quien de manera ilegal ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del ex-gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de varios miembros de su familia y de sus empresas, para lo cual se valió falsamente de una solicitud supuestamente formulada por el Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos de América”.

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Según la defensa de García Cabeza de Vaca, “dicha falsedad fue reconocida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 9 de febrero de 2024”.

También asegura el comunicado que, mediante resolución de 9 de octubre de 2024, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Criterios 268/2023, “el Tribunal determinó que el supuesto oficio del Agregado Jurídico con el que ilegalmente Santiago Nieto ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como las de su familia y empresas, no constituía una petición expresa por parte de autoridad extranjera que justificara dichos bloqueos, por lo tanto, esos bloqueos resultan absolutamente inconstitucionales”.

A pesar de todo lo anterior, indica la defensa de García Cabeza de Vaca, el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez, “renunciando a su deber constitucional de proteger los derechos humanos de todos los gobernados y comportándose como un sicario político, dictó sentencia confirmando el bloqueo de las cuentas bancarias de la madre del exgobernador y de dos empresas relacionadas con su familia, con lo cual seguramente garantizó su permanencia indefinida en el Poder Judicial de la Federación”.

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