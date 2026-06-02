Ciudad Victoria. - En el marco de la firma del convenio de colaboración deportiva entre el Club Correcaminos de la Liga de Expansión y Necaxa de la Liga Mx, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó el crecimiento del 12 al 18 por ciento de la matrícula estudiantil que participan en disciplinas deportivas.

“Este crecimiento representa un avance significativo en la formación integral de las y los universitarios”, dijo a EL UNIVERSAL Anaya Alvarado.

Además, mencionó que dentro de la población universitaria destacan deportistas que en diferentes disciplinas se apoya a campeones nacionales, y a quienes participan en torneos panamericanos, europeos y mundiales, “estamos apoyando y fortaleciendo, a medida que sigan su crecimiento.

En su mensaje, al presidir la firma del convenio con el Club Necaxa, el rector de Dámaso Anaya resaltó la gran oportunidad que representa para los futbolistas victorenses el poder vivir la experiencia de entrenar y tener un proceso formativo en un equipo de la Liga MX.

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“Queremos que los jóvenes vayan formándose. Este acuerdo que hacemos con el club Necaxa es en ese sentido, formativo, pero también para brindarles oportunidades”, indicó.

Universidad de Tamaulipas eleva 18% su matrícula deportiva; Club Correcaminos firma convenio de colaboración con Necaxa. Foto: Roberto Aguilar

Afirmó que la UAT trabaja fuertemente en la cantera a través de programas como las Academias Correcaminos y la Copa UAT, donde cientos de niños y adolescentes participan con la posibilidad de trascender en el deporte profesional.

“Lo que queremos es hacer las cosas muy bien y que el club Correcaminos tenga las condiciones óptimas, armarnos de un equipo en mejores condiciones deportivas y, por qué no, hacerlo campeón”, añadió Anaya.

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En el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, también estuvieron, el director de Fútbol Club del Club Necaxa, Alberto Clark García; y el presidente del Club Correcaminos de la UAT, Armando Arce Serna.

Alberto Clark destacó que el acuerdo facilitará las instalaciones de los Rayos en Aguascalientes para que el cuadro naranja realice pretemporadas y duelos de preparación.

Armando Arce agradeció al rector Dámaso Anaya, por hacer lo posible para lograr este acuerdo que permitirá fomentar la práctica del fútbol y darles proyección a los jóvenes victorenses y de otros municipios que militan en el equipo naranja.

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