La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que el programa Impulso se ha consolidado como una estrategia efectiva para promover el desarrollo de niñas, niños y jóvenes a través del deporte y la cultura, al sumar 37 deportistas y 58 medallas obtenidas en los Juegos CONADE entre 2023 y 2026.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Impulso La Pitahaya, la alcaldesa señaló que los logros deportivos representan mucho más que preseas, pues reflejan el trabajo del municipio para generar oportunidades y fomentar estilos de vida saludables entre las nuevas generaciones.

“Estas medallas son el resultado del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de nuestras juventudes. También son una muestra de que invertir en el deporte y la cultura transforma vidas”, expresó.

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Quiroga Romero detalló que los atletas paceños obtuvieron 12 medallas en 2023, 14 en 2024, 21 en 2025 y 11 en lo que va de 2026, cifra que podría aumentar debido a que aún quedan competencias por disputarse.

Gracias a este programa, La Paz ha destacado a nivel nacional en disciplinas como atletismo, boxeo, ciclismo, paraatletismo, levantamiento de pesas, canotaje y luchas asociadas. Además, resaltó que el 51% de los participantes son mujeres, lo que refleja avances en materia de inclusión y equidad deportiva.

La alcaldesa también anunció la oferta de cursos de verano 2026 en distintos espacios municipales. El Centro Deportivo Municipal Guillermo “Memo” Ayón ofrecerá actividades como natación, básquetbol, taekwondo, voleibol, atletismo y boxeo, mientras que en el CDM “El Piojillo” habrá talleres de robótica, fútbol, karate, básquetbol y actividades artísticas.

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Asimismo, el nuevo Centro Impulso La Pitahaya impartirá disciplinas deportivas con cuotas accesibles, mientras que el Centro Municipal de las Artes ofrecerá cursos de pintura, danza moderna, inglés lúdico, laboratorio científico y actividades físicas. También se realizarán actividades gratuitas en bibliotecas municipales y en las bibliotecas infantiles “Abra Palabra”.

Finalmente, Milena Quiroga reiteró que el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, el acompañamiento de entrenadores y el acceso a actividades formativas son herramientas clave para construir comunidades más saludables, alejadas de la violencia y con mayores oportunidades para la juventud.

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