Milena Quiroga Romero (Morena), alcaldesa de La Paz, está satisfecha con los logros que ha alcanzado en este, su segundo periodo al frente del municipio, al concretar varios temas en movilidad, seguridad, la creación del C4 del agua, entre otros. Asegura que trabajando con honestidad y amor al pueblo dejará un buen legado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, resalta que en La Paz están orgullosos de demostrar que sí hay resultados, que sí se puede y que van por más, por el bienestar de todas las personas. Además, confirma que sí le gustaría postularse para ser gobernadora de Baja California Sur.

¿Cuáles han sido sus logros durante este segundo periodo como alcaldesa?

—Poder concluir lo que iniciamos en la administración pasada. En temas como el del agua pudimos concretar varias cosas, en movilidad, en gobierno digital, en seguridad; es un buen legado el que estamos dejando con trabajo y con honestidad a nuestro municipio de La Paz.

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¿Qué está haciendo La Paz para resolver el problema del agua?

—Lamentablemente, cuando entramos en la administración pasada, en 2022, había robo de agua, se robaban más de 180 pipas diarias, nadie se había dado cuenta.

El agua, al ser un recurso tan escaso, estaba pasando a ser una mercancía y un privilegio, cuando es un derecho humano. Entonces construimos el C4 del agua, que es el Centro de Monitoreo de Agua con el cual se lleva a cabo un seguimiento para revisar el funcionamiento y uso correcto de los pozos, acueductos y tanques elevados.

Somos ejemplo a nivel nacional de un correcto manejo del agua. Estamos demostrando con trabajo, con resultados, con transparencia, que en La Paz sí cuidamos el manejo del agua.

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¿Cómo están combatiendo la inseguridad?

—Hemos venido implementando el apoyo a la policía en general, ha sido una inversión impresionante. Ellos sienten el apoyo y eso es un gran respaldo, al final cuidamos a quienes nos cuidan.

Implementamos la estrategia de atención a las causas que encabeza el gobierno federal, y estamos llegando a las zonas más vulnerables, porque lamentablemente en las zonas donde hay más desigualdad se generan temas de inseguridad.

Es ahí en donde hemos venido implementando una estrategia de volver a ser comunidad, invertimos en el espacio público, construimos gimnasios, campos de futbol, bibliotecas y hemos estado mejorando los servicios básicos.

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Tenemos un programa que se llama Impulso, en el cual le pagamos a 120 promotores culturales para que vayan a 120 espacios públicos a dar clases gratuitas, y esto ha permitido ir regenerando el tejido social. Además, instalamos la Mesa Violeta, integrada por todas las dependencias que tenemos que ver con este tema, para dar seguimiento a las víctimas de violencia de género.

Cuando termine su gestión, ¿qué viene después?

—Cuando sabes lo que puedes hacer, cuando sabes que puedes contribuir de alguna manera en la sociedad y cuando lo ves como un resultado, creo que ya no puedes dejar de hacerlo nunca, la idea es seguir contribuyendo.

Nunca imaginé que yo estaría en el servicio público, pero al ver el impacto que podemos tener las personas desde el espacio donde estemos —si trabajamos con honestidad, transparencia, compromiso y mucho amor al pueblo— y vemos un impacto positivo, pues ya no le pares, síguele porque quiere decir que está funcionando.

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¿Le gustaría ser gobernadora de Baja California Sur?

—Claro que sí. Nos decían muchas cosas que no se podían, hablando de recursos, de apoyo, y ya demostramos que sí se puede. A las mujeres nos decían que no podíamos, que no tenemos la capacidad. Claro que tenemos la capacidad, tenemos una gran presidenta mujer que está demostrándolo, también hay gobernadoras que podemos demostrar que sí podemos.

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