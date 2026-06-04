La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos hablara sobre la cooperación y el respeto a la soberanía de México. La declaración se da días después de que ambos se reunieron y acordaron mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un marco de respeto entre ambas naciones.

“El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dice, después de haber venido a México, ‘han hecho muchísimas cosas, está muy buena la colaboración, la cooperación. Y ellos creen en la soberanía’, así lo dicen, ‘y nosotros tenemos que respetarlos’. Bueno, yo ayer cuando leí eso dije: ‘qué bien, qué bien, la verdad’”, señaló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio. Sheinbaum Pardo proyectó la declaración del funcionario en Palacio Nacional, aunque precisó que es interpretación personal que ahora haya más cooperación que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin sostuvieron una reunión en Palacio Nacional (21/06/2026). Foto: @SecMullinDHS.

“Él dice que ahora se tiene más colaboración que con la administración pasada. Es su interpretación. Nosotros aquí ponemos pues todo lo que hizo también la administración del gobierno, del presidente López Obrador. Él dice eso, pero lo que más me gusta de la declaración es la parte final: ‘Ellos aún creen en su soberanía y nosotros tenemos que respetar eso’. Es lo que dijimos en la reunión, vamos a seguir colaborando en el marco del respeto a nuestra soberanía”, subrayó la mandataria.

Ayer, el funcionario estadounidense declaró: “Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta [Claudia] Sheinbaum y su gabinete sobre cooperación, y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior. Aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”.

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Sin embargo, agregó que los cárteles mexicanos controlan el territorio, tal como también ha asegurado el presidente Donald Trump. Según Mullin, “cada centímetro de nuestra frontera sur, la frontera norte de México, está controlada por nueve cárteles diferentes, a los que llaman plazas, y tienen jefes de plaza en cada uno de ellos. De la mayoría de esos jefes de plaza, en realidad sabemos quiénes son todos. Los estamos buscando, los estamos arrestando y constantemente estamos haciendo frente a la amenaza”.

Señaló que los cárteles “son muy sofisticados y también están muy organizados”, y han comenzado a cambiar sus métodos de operación para introducir drogas en suelo estadounidense. Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin también habló de que el gobierno de Trump está construyendo dos muros, con la idea de frenar el cruce de drogas.

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