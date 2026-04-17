La Paz. - El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Malka Meza Arce como presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), con lo que dejó sin efecto el nombramiento de Perla Gutiérrez Canizales, que previamente había realizado el órgano local.

La determinación fue tomada por el Consejo General del INE, que asumió la definición del cargo tras un empate entre consejeras en el proceso interno, conforme a sus facultades para garantizar la operación de los organismos electorales en las entidades.

Reconfiguración tras destitución

El relevo ocurre luego de la destitución del anterior consejero presidente, Alejandro Palacios Espinosa, realizada en marzo pasado, lo que obligó a realizar designaciones provisionales para mantener el funcionamiento del instituto.

En ese contexto, el Consejo General del IEEBCS nombró a Perla Gutiérrez Canizales como presidenta provisional; sin embargo, la intervención del INE redefinió la conducción temporal del organismo.

La designación de Meza Arce surte efectos inmediatos y se mantendrá vigente en tanto se realiza el proceso para elegir a la titular definitiva del instituto electoral local.

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Inicia proceso para titular definitiva

El INE aprobó también la convocatoria para la designación de la presidencia del IEEBCS por un periodo de siete años, en un proceso que incluirá registro de aspirantes, evaluación de conocimientos y entrevistas.

Según informó el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Vinculación de Organismos Públicos Locales, el proceso estará dirigido exclusivamente a mujeres, bajo criterios de paridad y alternancia de género, y se prevé que la designación final se concrete en noviembre de este año.

Lo anterior derivado a que el nombramiento pasado lo ocupó un hombre.

El proceso de selección –añadió– incluye competencias generales de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo.

La consejera presidenta designada, Malka Meza Arce, se incorporó al IEE BCS en octubre de 2024. En su trayectoria cumplió funciones como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF y el propio órgano local como Secretaria Ejecutiva.

La destitución de Palacios Espinosa ocurrió luego de que el INE consideró que recibía recursos adicionales a su salario, esto por actividades académicas. El ex consejero argumentó que se trataba de un estímulo percibido desde la década de los 90s cuando ingresó al Sistema Nacional de Investigadores y no formaba parte de su salario.

El INE informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó con una resolución su determinación.

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afcl