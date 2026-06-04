Mundo | 04-06-26 | 11:36 | Actualizada | 04-06-26 | 11:36 |

El arzobispo católico de , el cardenal Robert McElroy, destituyó el miércoles a un conocido sacerdote como de la arquidiócesis después de que hiciera comentarios públicos en los que insinuaba que los avistamientos de ovnis eran obra del demonio.

McElroy afirmó que la arquidiócesis también rompía cualquier vínculo con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización sin fines de lucro con sede en Washington que encabezaba el sacerdote, monseñor Stephen Rossetti.

El arzobispo señaló que las declaraciones de Rossetti, “que vinculan a los con la presencia demoníaca y el reciente uso de redes sociales por parte del Centro socavan gravemente la enseñanza de la sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”.

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"Aquí hay un riesgo", publicó Rossetti el 29 de mayo en un video en en el que habló de los avistamientos de ovnis y la existencia de extraterrestres. "Como exorcista, quería advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse... No quieren que sepamos lo que están haciendo porque son más eficaces cuando no nos damos cuenta”.

“En cierto modo, meterse en tu cabeza y, ya sabes, manipular cosas en el mundo para influirnos a hacer el mal”, añadió. "En lo personal, creo que muchos, o incluso la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son en realidad ”.

Rossetti también comentó que hay personas que pueden ser buenos católicos y creer que hay vida en otros planetas, aunque él no cree que haya vida en otros lugares.

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En un comunicado publicado en el sitio web del centro, Rossetti dijo que estaba triste por la medida de la arquidiócesis.

“Pido perdón por cualquier forma en que no haya sido fiel a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, particularmente en el video citado sobre ‘los extraterrestres y lo demoníaco’”, subrayó. “Creo que es de suma importancia ser obediente a la Iglesia y seguiré esforzándome por someter todo lo que hago y al Centro a esa obediencia”.

Rossetti, quien tiene más de 148 mil seguidores en , es un destacado además de . Su centro se ha especializado en sanación espiritual a sacerdotes afectados por diversas dificultades.

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En 2023, le dijo a The Associated Press que había un creciente y renovado apetito por información sobre la posesión demoníaca y el exorcismo.

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