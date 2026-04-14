La Paz. - Familiares de personas desaparecidas reportaron la localización de cinco fosas clandestinas con un total de 10 osamentas humanas en Baja California Sur, tras concluir los trabajos de procesamiento en una zona intervenida en La Paz.

De acuerdo con la información proporcionada por el Colectivo Búsqueda x La Paz, los restos corresponden de manera preliminar a nueve hombres y una mujer, conforme a las primeras valoraciones realizadas durante las diligencias.

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En el sitio -un predio cerca del arroyo El Cajoncito- se identificaron distintos puntos de inhumación: dos fosas con restos dobles, una con tres cuerpos, otra con dos y una más con uno solo, este último correspondería a una mujer.

Las labores de procesamiento concluyeron el sábado con la intervención de peritos y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Búsqueda continúa en la entidad

Tras finalizar estas acciones, brigadas de búsqueda se trasladaron al municipio de Loreto, donde realizaron recorridos en coordinación con autoridades estatales y federales, sin obtener nuevos hallazgos.

Los familiares indicaron que mantendrán las jornadas en distintos puntos de la entidad, con acompañamiento de seguridad por parte de la Guardia Nacional.

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Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya a la localización de posibles fosas clandestinas, garantizando el anonimato de quienes colaboren.

El colectivo informó que se han integrado otros grupos de madres y familiares buscadores en otras regiones del estado, especialmente en Comondú, ante el incremento de desapariciones.

Por ello estarán incrementando las jornadas de búsqueda en los municipios del norte del estado, Loreto, Comondú y Mulegé.

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