Guaymas, Sonora.- Con el hallazgo de tres osamentas y restos óseos dispersos en superficie, colectivos suman 22 personas localizadas en varias intervenciones en el ejido Felipe Ángeles, realizadas desde el mes de marzo.

De acuerdo con los reportes, los hallazgos iniciaron con al menos dos rastreos en campo realizados durante marzo, cuando colectivos ya habían intervenido el sitio y localizado las primeras osamentas, lo que derivó en la continuidad de las labores en la zona.

En las jornadas más recientes, el lunes 6 de abril, ubicaron tres fosas clandestinas con una osamenta en cada una, además de restos óseos dispersos en superficie.

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En el lugar también se recuperaron diversas prendas que podrían ser clave para la identificación de las víctimas.

Entre los indicios localizados se encuentran pantalones de mezclilla, camisas de vestir, sudaderas, tenis y objetos personales como una funda de navaja.

Destaca la presencia de ropa de distintas marcas y tallas, lo que sugiere la posible diversidad de perfiles entre las víctimas.

Para el martes 7 de abril, los trabajos de rastreo continuaron en el mismo predio, donde se localizó otra fosa con una osamenta adicional, así como más restos en superficie.

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Al menos 22 osamentas han sido localizadas en Guyamas

Con estos hallazgos, los colectivos señalaron que en este punto del valle de Guaymas se han acumulado al menos 22 osamentas localizadas hasta la fecha, evidenciando la magnitud de la problemática de desapariciones en la región.

Las jornadas de búsqueda fueron realizadas de manera coordinada por cinco colectivos: Buscando en San Luis Río Colorado, Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., Buscadoras de la Frontera Nogales, Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, y Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme.

Asimismo, se contó con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, entre ellas Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Fiscalía General de Justicia del Estado, policías municipales y personal de servicios periciales.

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Los colectivos agradecieron también el respaldo de ciudadanos y autoridades locales, incluyendo el Ayuntamiento de Guaymas, por la donación de agua, bebidas hidratantes e insumos durante las jornadas.

Finalmente, hicieron un llamado a familiares de personas desaparecidas a acudir a las instancias periciales para posibles procesos de identificación, reiterando su consigna: “Prohibido olvidarlos, prohibido rendirse”.

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