La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, dio a conocer que por medio del Centro de Monitoreo del Agua, conocido como el C4 del Agua, el estado combate el huachicol del agua y se mejora el abasto.

Debido a que le permite al Ayuntamiento de La Paz cuidar mejor el recurso, así como mejorar la presión y el servicio en distintos puntos de la ciudad por la capacidad del monitoreo que se realiza desde él con respecto al funcionamiento de pozos, acueductos y tanques elevados.

Centro de Monitoreo del Agua le ha permitido al ayuntamiento de La Paz vigilar el nivel de almacenamiento del suministro. Foto: Especial

Además de supervisar cuánta agua aporta cada fuente, detectar fallas, vigilar el nivel de almacenamiento y dar seguimiento al cumplimiento de tandeos y horarios de distribución por colonia.

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“Con trabajo, resultados y profesionalización, en La Paz, sí cuidamos el agua; en La Paz, sí combatimos el huachicol; y en La Paz, sí estamos pensando en el presente y en el futuro de las familias”, destacó la alcaldesa de Morena.

Milena Quiroga explicó que el C4 del Agua también ha sido clave para identificar fugas, tomas clandestinas e irregularidades en la operación del sistema como el reciente ingreso de pipas a un pozo a partir de una disminución inusual en el volumen de agua, lo que permitió una acción inmediata del Ayuntamiento.

La alcaldesa señaló que esta estrategia local está coordinada con el Plan Nacional Hídrico y con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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