LA PAZ, BCS.,8 de abril — Autoridades sanitarias en Baja California Sur aseguraron en La Paz un lote de más de 800 cajas con solución para diálisis peritoneal que se encontraban abandonadas a la intemperie en un predio cercano a un hotel, lo que activó una revisión para determinar su procedencia y condiciones.
De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Salud estatal, el aseguramiento se realizó tras una denuncia ciudadana. El material fue resguardado de manera preventiva para evitar su uso, mientras se realiza la investigación correspondiente para determinar a quien pertenece, y descartó que sean de la SSA.
En el sitio fueron localizadas decenas de cajas de insumos médicos, utilizados en tratamientos para pacientes con insuficiencia renal, los cuales permanecían expuestos al sol y en condiciones inadecuadas.
La autoridad sanitaria reiteró que el producto no pertenece a la institución y que se investiga a qué entidad o proveedor estaba destinado.
Aunque versiones recabadas en el lugar señalaban que los insumos podrían haber permanecido por un periodo prolongado en el sitio (hasta un año) en imágenes difundidas se observa que cuentan con fechas recientes de fabricación y vigencia, por lo que se analizará si su exposición pudo afectar su calidad.
El material quedó bajo resguardo en tanto se determina su destino final y se deslindan responsabilidades.
