Pachuca. - Elementos de la Policía Investigadora de Hidalgo detuvieron a una pareja acusada de la desaparición y asesinato de Juan Gómez N., en el municipio de Santiago Tulantepec.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo, a través de la División de Investigación, ejecutó la orden de aprehensión en contra de dos personas de iniciales N. A. G. S. y E. G. R. L., como probables responsables de homicidio calificado.

Se informó que los hechos ocurrieron en la colonia Explanada del Pedregal, en el municipio de Santiago Tulantepec, donde la víctima fue vista por última vez. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado envuelto en cobijas en un predio de la colonia Plan de Ayala, en Tulancingo.

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Derivado del hallazgo, la Procuraduría inició las investigaciones, entre cuyas líneas se contempla el homicidio por problemas sentimentales.

Al establecerse la relación de los probables responsables con este hecho, se solicitó la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de investigación. Los detenidos son señalados como la pareja sentimental de la víctima y otra persona vinculada a ella.

Los imputados fueron presentados ante un juez de control y, durante la audiencia inicial, se formuló la imputación. Sin embargo, se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para resolver su situación legal.

Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En la continuación de la audiencia, se dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso calificado.

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