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Reynosa, Tamaulipas. - Alerta causaron una serie de bloqueos tras una agresión a la Guardia Estatal por parte de civiles armados en la salida a la carretera a San Fernando en Reynosa, Tamaulipas.
Durante la situación de riesgo, los agresores arrojaron poncha llantas en diferentes sitios lo que impidió la circulación vehicular.
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Uno de los bloqueos se registró a la altura de Paseo de Las Flores, por lo que por medio de redes sociales se pidió a la ciudadanía evitar la zona.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dio a conocer en sus páginas oficiales, que las autoridades atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Longoria de Reynosa.
La dependencia indicó que se mantienen recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.
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