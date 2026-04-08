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Reynosa, Tamaulipas. - Alerta causaron una serie de bloqueos tras una por parte de civiles armados en la salida a la carretera a San Fernando en Reynosa, Tamaulipas.

Durante la situación de riesgo, los agresores arrojaron en diferentes sitios lo que impidió la circulación vehicular.

Bloqueos en Reynosa tras ataque de civiles armados a Guardia Estatal; ponchallantas complican tránsito. Foto: Especial.
Bloqueos en Reynosa tras ataque de civiles armados a Guardia Estatal; ponchallantas complican tránsito. Foto: Especial.

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Uno de los bloqueos se registró a la altura de Paseo de Las Flores, por lo que por medio de redes sociales se pidió a la ciudadanía evitar la zona.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dio a conocer en sus páginas oficiales, que las autoridades atendieron un reporte de en la colonia Longoria de Reynosa.

La dependencia indicó que se mantienen recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.

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dmrr/cr

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