Un peligroso delincuente y objetivo prioritario generador de violencia en dos regiones de Veracruz -al cual se le señala de haber cometido al menos seis asesinatos-, logró ser capturado en Saltillo, Coahuila.

En un operativo de elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Veracruz, junto con autoridades ministeriales de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se logró la aprehensión de Isaac Ernesto “N”, alias “El Pocket”, generador de violencia en los municipios de Papantla y Coatzacoalcos.

Al sujeto se le acusa de los presuntos delitos de homicidio doloso calificado y homicidio en grado de tentativa, así como privación de la libertad, todos ellos cometidos en territorio veracruzano.

La captura se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado por hechos ocurridos el 9 de agosto de 2025 en el municipio de Papantla; pero su detención se permitió ejecutar diversos mandamientos judiciales en su contra por otros ilícitos.

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Cuatro de ellos corresponden a delitos cometidos en Coatzacoalcos: 2 por homicidio en grado de tentativa, en agravio de dos víctimas; y 2 más por homicidio doloso calificado, en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales D.R.V. y D.J.C.R.

Además, fueron ejecutados dos mandamientos judiciales más en Papantla: el primero de ellos derivado de su presunta participación en los delitos de homicidio doloso calificado y daños dolosos, por un ataque armado registrado el 24 de junio de 2025 en la zona centro, el cual dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada por arma de fuego.

De igual forma, se le vincula con un segundo suceso ocurrido el 25 de septiembre de 2025 en la localidad El Edén, en el mismo municipio, donde una persona fue privada de la libertad y posteriormente privada de la vida.

Durante audiencia inicial y tras la renuncia del detenido al término constitucional, el órgano jurisdiccional lo vinculó a proceso como presunto responsable de los delitos señalados, estableciendo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.

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