Uno de los últimos íconos del muralismo mexicano, Melchor Peredo García, murió dejando un gran legado cultural. Y la comunidad artística y la ciudadanía han comenzado a despedirlo al lado de su féretro, custodiado por una fotografía y un auto retrato.

A la edad de 99 años, el artista falleció en Xalapa, capital de Veracruz, una urbe que adoptó como hogar hace más de tres décadas y una ciudad que lo adoptó como su hijo, que hoy lo ve partir al lado de sus desgastados pinceles y sus pinturas usadas colocadas en el ataúd.

Nació en el antiguo Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, pero era habitual verlo caminar con toda tranquilidad por las calles húmedas xalapeñas. Su pareja de vida, Lourdes Hernández Quiñones fue quien, entrada la madrugada de este miércoles, soltó el triste deceso de Melchor Peredo:

"Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer", dijo en sus redes sociales y lo despidió: "Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”.

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La comunidad cultural manifestó un gran pesar por la muerte del amigo y artista que creció bajo la inspiración de los artistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, los grandes muralistas.

Una obra prolija. Al menos 25 murales, entre ellos seis en la Universidad de París XII, Francia; en el Centro de estudiantes Hendrix, Clemson University Clemson, Carolina del Sur; y cuatro paneles en Harton Theatre, Southern Arkansas University, Magnolia, en Estados Unidos.

Por supuesto un fresco al acrílico llamado Resistencia Heroica que tardó tres años en concluirlo en el antiguo Palacio de Justicia del Estado de Veracruz, hoy Palacio de Gobierno. Se cuentan seis murales portátiles, donde plasmó el “fenómeno histórico y sociológico” que representó el arribo de los españoles a América.

“El legado de Melchor Peredo, en apariencia, podría parecer solamente un legado artístico y no es así: la enorme aportación de Melchor Peredo a la sociedad mexicana fue, por supuesto, su obra artística, pero por otro lado la formación, el redescubrimiento de la historia”, afirmó el promotor cultural y escritor, Rodolfo Mendoza.

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Y enalteció el alarde que hizo de constancia, persistencia y trabajo a lo largo de muchas décadas. “Creo que muy pocos autores de cualquier disciplina en este país han sido tan productivos, como lo fue el maestro Melchor Peredo”.

Si bien deja de estar entre nosotros -expuso- seguiremos observando su obra y su interpretación de la historia y su manera de vivir. Y de ver la contemporaneidad mexicana, porque –dijo- “Melchor Peredo fue un artista inalcanzable que dejó una escuela enorme”.

Desde la mañana, sus restos fueron llevados a la funeraria Bosques del Recuerdo, donde pasan a despedirse personajes que han hecho escuela, en distintos ámbitos, en Xalapa, en México y en el Mundo.

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