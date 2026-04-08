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El muralista mexicano Melchor Peredo, falleció la madrugada de hoy a las 99 años de edad en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.
“Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer, expresó su compañera de vida, Lourdes Hernández Quiñones.
En sus redes sociales, lo despidió con unas breves palabras.
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"Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”, dijo.
La comunidad cultural manifestó un gran pesar por la muerte del artista que creció bajo la inspiración de los artistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
Originario del Distrito Federal, las últimas tres décadas residió en la capital veracruzana, donde se convirtió en un icono de la ciudad.
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