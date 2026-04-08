Guaymas, Sonora. - Tras la afluencia de 350 mil visitantes, registrada en Semana Santa en Guaymas y San Carlos, la alcaldesa Karla Córdova González destacó la importancia de consolidar a la región como uno de los destinos turísticos más relevantes del país.

La presidenta municipal subrayó que estos resultados reflejan el potencial turístico de la zona y llamó a las familias a cuidar las playas, así como a contribuir a la construcción de la paz.

Semana santa deja derrama económica de 500 mdp en Guaymas y San Carlos, Sonora; registran 350 mil visitantes. Foto: Especial.

Señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo la infraestructura y posicionar a Guaymas y su zona turística como un referente a nivel nacional e internacional.

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Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 se generó una derrama económica de 500 millones de pesos, impulsada por la alta afluencia de visitantes.

Semana santa deja derrama económica de 500 mdp en Guaymas y San Carlos, Sonora; registran 350 mil visitantes. Foto: Especial.

Además, se registró una importante movilidad en los accesos, con el ingreso de 77 mil 133 vehículos a San Carlos y 10 mil 647 a Miramar, del 2 al 5 de abril.

El coordinador de Protección Civil Municipal, José Ángel Burruel Mariscal, informó que la ocupación hotelera alcanzó el 63%.

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El operativo implementado por los tres niveles de gobierno permitió mantener condiciones de seguridad y orden en playas como Miramar, San Francisco, Piedras Pintas, Los Algodones, La Manga, así como en el Cerro Tetakawi y el mirador escénico.

Semana santa deja derrama económica de 500 mdp en Guaymas y San Carlos, Sonora; registran 350 mil visitantes. Foto: Especial.

El Parque Infantil reportó la visita de 600 niñas y niños.

Autoridades destacaron la labor de los cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención a los visitantes sin incidentes mayores.

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