Ecatepec, Mex.- La inversión para el suministro de agua potable se duplicará en este año, con la aplicación de 985 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales, informó en conferencia de prensa la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

Se trata de la inversión más importante en la historia de Ecatepec para garantizar el derecho humano al agua, mediante 5 megaobras, abundó Cisneros Coss.

“Pasamos de convulsionar a estabilizar el tema de la fuga en Ecatepec. Estamos en una etapa de mucha estabilidad y vamos a seguir hasta llegar al 100%. Estamos beneficiando a 1 millón 120 mil personas y en el 2026 estaremos beneficiando al 100%”, indicó la alcaldesa.

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Se realizarán 5 megaobras y más de 500 acciones, entre las que se encuentran la mega planta potabilizadora en la Quinta Zona con capacidad de 200 litros por segundo que permitirá producir más agua limpia, explicó Cisneros Coss.

Otra obra será el Tanque Maestro de la Quinta Zona, como punto de almacenamiento estratégico para guardar grandes volúmenes de agua y que por medio de gravedad llegue a zonas que no han sido cubiertas aún.

Además de la rehabilitación de los conductos principales de la Quinta Zona para evitar fugas y lograr que el agua llegue a donde se necesita.

También serán rehabilitados los cruceros y líneas de distribución. “Estamos renovando conexiones clave y tramos de tubería en distintas zonas del municipio; esto nos permite que el agua se distribuya mejor, con mayor presión y continuidad en el servicio”.

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Y la quinta megaobra planeada para este año es la rehabilitación integral en San Andrés de La Cañada, que incluye 9 sistemas de rebombeo, líneas principales y la construcción de nuevos tanques.

“Esto fortalece todo el sistema que mueve el agua, permitiendo que llegue a las zonas donde hay una dificultad en el alcance”, dijo Cisneros, al referirse a los sistemas de rebombeo que nunca han sido cambiados desde su instalación en la periferia de la Sierra de Guadalupe.

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