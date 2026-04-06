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Un hombre identificado como Alan “N” fue condenado a 90 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija menor de edad, tras una investigación que logró sostenerse hasta la etapa de juicio.

De acuerdo con la, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación integral del daño y garantizar el acceso a terapias psicológicas para la víctima.

El caso se remonta a hechos ocurridos entre abril y julio de 2024, cuando el agresor habría cometido los en al menos tres ocasiones dentro de un domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

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La detención del sujeto se llevó a cabo el 18 de febrero de 2025, cuando agentes de la Policía de Investigación lo ubicaron en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fue presentado ante un juez, quien determinó su vinculación a proceso.

Durante el juicio, el presentó una serie de pruebas, entre ellas entrevistas y dictámenes periciales, que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos.

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La sentencia, que llega tras poco más de un año del inicio del proceso penal, es resultado del trabajo coordinado entre personal ministerial, pericial y de investigación, que logró integrar un expediente sólido para obtener una condena.

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mahc/LL

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