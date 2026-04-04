Chalco, Mex.- Una bebé de 3 años de edad, presuntamente de nacionalidad venezolana, es la única sobreviviente de un accidente vial ocurrido la noche del pasado jueves sobre la carretera Chalco-Miraflores y la Fiscalía Estado de México mantienen una búsqueda para localizar a otros de sus familiares.

Lo anterior debido a que sus padres y su hermano, perdieron la vida a consecuencia del siniestro vial, pues viajaban los 4 en una motocicleta cuando fueron embestidos por un automóvil.

La menor que permanece en calidad de desconocida, está hospitalizada en estado delicado en un nosocomio del municipio de Ixtapaluca que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), luego del accidente que ocurrió cerca de las 22:00 horas del pasado jueves.

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En la motocicleta viajan en total cuatro pasajeros de los cuales la bebe fue la única sobreviviente. Foto: Especial.

La mujer de aproximadamente 25 años y un niño de cinco años, quienes serían madre y hermano de la pequeña, perdieron la vida en la carretera Chalco-Miraflores, a la altura del poblado de La Candelaria Tlapala.

Mientras que un hombre, presuntamente el padre de la menor, falleció este sábado en el mismo hospital en el que es atendida la niña que sufrió fractura de pelvis y su estado de salud se reporta como delicado, por lo que permanece bajo vigilancia médica continua.

“Hasta el momento, no se ha acreditado por vías oficiales el parentesco directo con la menor. En este contexto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha informativa para la localización de sus familiares”, informó el IMSS Bienestar.

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