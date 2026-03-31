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Un ciclista fue atropellado luego de un choque entre dos vehículos ocurrido en el cruce de las calles Manzanillo y Tlaxcala, en la colonia Roma, .

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando dos automóviles colisionaron en dicha intersección, lo que provocó que uno de ellos perdiera el control y embistiera al ciclista que transitaba por la zona en ese momento.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender al lesionado, quien recibió atención prehospitalaria en el sitio. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.

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Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y realizar los peritajes correspondientes, con el fin de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

La circulación se vio afectada de manera parcial mientras se llevaban a cabo las labores de atención y el retiro de los vehículos involucrados.

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