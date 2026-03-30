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Una unidad del servicio de limpia de la alcaldía Cuauhtémoc atropelló a un hombre de 25 años, en calles de la , quien perdió la vida.

La alcaldía Cuauhtémoc reportó que, tras el incidente, de inmediato, se solicitó el apoyo de servicios de emergencia; sin embargo, la persona fue declarada sin vida en el lugar.

La edil Alessandra Rojo de la Vega instruyó a su equipo a brindar acompañamiento a los familiares de la persona fallecida, así como a ponerse a su disposición para lo que se requiera en este momento.

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“Asimismo, se informa que la unidad involucrada cuenta con seguro, el cual se hará cargo de las responsabilidades correspondientes conforme a la ley”, expuso la demarcación.

La alcaldía Cuauhtémoc manifiesta su disposición para correspondientes para llegar al esclarecimiento de los hechos.

De manera interna, se inició la revisión del caso para en las que ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades.

Lamentó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad en la vía pública.

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dmrr/rmlgv

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