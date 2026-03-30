Más Información
Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio
Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala
Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial rumbo a su inauguración; confían en que "todo va a salir muy bien"
UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales
Una unidad del servicio de limpia de la alcaldía Cuauhtémoc atropelló a un hombre de 25 años, en calles de la colonia Roma Norte, quien perdió la vida.
La alcaldía Cuauhtémoc reportó que, tras el incidente, de inmediato, se solicitó el apoyo de servicios de emergencia; sin embargo, la persona fue declarada sin vida en el lugar.
La edil Alessandra Rojo de la Vega instruyó a su equipo a brindar acompañamiento a los familiares de la persona fallecida, así como a ponerse a su disposición para lo que se requiera en este momento.
Lee también Alcaldía Miguel Hidalgo denuncia a exalcalde Víctor Hugo Romo por corrupción; acusan demolición ilegal en Moliere 88
“Asimismo, se informa que la unidad involucrada cuenta con seguro, el cual se hará cargo de las responsabilidades correspondientes conforme a la ley”, expuso la demarcación.
La alcaldía Cuauhtémoc manifiesta su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes para llegar al esclarecimiento de los hechos.
De manera interna, se inició la revisión del caso para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades.
Lamentó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad en la vía pública.
Lee también Conductores de Uber causan afectaciones viales en Polanco; policía capitalina tiene breve enfrentamiento
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]