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Tres personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero en posesión de , como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades capitalinas.

De acuerdo con información oficial, los detenidos estarían vinculados con el grupo delictivo , dedicado al trasiego de drogas sintéticas. La detención se logró tras labores de inteligencia y seguimiento a líneas de investigación.

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El operativo se realizó en las inmediaciones de un centro comercial en la colonia Guadalupe Tepeyac, donde los agentes interceptaron a los sospechosos y aseguraron la droga, además de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

En la acción participaron elementos de distintas corporaciones federales y de la Ciudad de México, quienes para ubicar a los presuntos implicados.

Las tres personas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

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