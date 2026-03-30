Tres personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero en posesión de 50 kilos de metanfetamina, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades capitalinas.

De acuerdo con información oficial, los detenidos estarían vinculados con el grupo delictivo “Cabrera Sarabia”, dedicado al trasiego de drogas sintéticas. La detención se logró tras labores de inteligencia y seguimiento a líneas de investigación.

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El operativo se realizó en las inmediaciones de un centro comercial en la colonia Guadalupe Tepeyac, donde los agentes interceptaron a los sospechosos y aseguraron la droga, además de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

En la acción participaron elementos de distintas corporaciones federales y de la Ciudad de México, quienes trabajaron de manera coordinada para ubicar a los presuntos implicados.

Las tres personas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

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