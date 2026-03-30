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Con motivo de la 183 Representación del Viacrucis de Iztapalapa, autoridades capitalinas desplegaron un conformado por más de 9 mil elementos para resguardar la seguridad de los visitantes, a lo largo de toda la semana de actividades.

El jefe de la Policía capitalina, , precisó que desde este domingo arrancó el despliegue de 9 mil 188 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acompañados por 549 vehículos, quienes estarán durante toda la semana y hasta el 4 de abril.

Indicó que el jueves 2 de abril, a partir de las 14:00 horas, se llevarán a cabo recorridos por los ocho barrios de Iztapalapa y en la zona donde se realizará el inicio de la representación.

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Asimismo, el viernes 3 de abril, a partir de las 13:00 horas, que se realizará el “Viacrucis”, se desplegarán 3 mil 281 efectivos, que estarán apoyados con 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas y tres helicópteros del grupo Cóndores.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este año la representación tiene “un significado especial” al ser la primera vez que se realiza tras el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la .

Por parte de la alcaldía, la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez, precisó que se desplegaron 5 mil 347 personas más el personal de limpia que serán unas mil 400 personas cada día.

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