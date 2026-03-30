Panistas de la Ciudad de México aseguraron que, contrario a lo que asegura el gobierno capitalino, la capital del país no está preparada para el Mundial.

En rueda de prensa, precisaron que el partido del sábado, entre México vs Portugal, dejó al descubierto deficiencias en movilidad, seguridad y protección civil que, de no atenderse, ocasionarían un colapso.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Andrés Atayde, detalló que lo previo a la última milla fue muy caótico, pues las personas que llegaron con seis horas de anticipación al Estadio Banorte no tuvieron ningún problema para ingresar, pero quienes arribaron con dos horas de anticipación, tardaron hasta tres horas en llegar a su butaca.

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Asimismo, aseguró que las movilizaciones sociales dificultaron aún más el ingreso de aficionados, situación que es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales.

“Entonces, hay mucho que hacer en términos de logística, pero también algo que depende del Gobierno, y no se ha estado atendiendo, es que previo al ensayo del sábado existieron distintas manifestaciones, creo que hubo incluso una cascarita sobre Periférico; entonces, entre marchas o manifestaciones vecinales que incluyeron lo de las personas desaparecidas, otra de gentrificación y de despojo de vivienda, pues habla que algo está fallando y que están utilizando estos eventos para hacerse escuchar por parte del Gobierno de la Ciudad”, apuntó.

En este sentido, el legislador Andrés Sánchez aseveró que la Ciudad tampoco está preparada porque no se hicieron obras preventivas, por ejemplo, para evitar inundaciones en la zona del Estadio.

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Asimismo, dijo, hay obras inconclusas que no estarán listas antes del 11 de junio. “Hay una preocupación legítima en Acción Nacional porque si las lluvias continúan con la intensidad de los últimos años, que ya son incluso la constante más que la excepción, se va a inundar”.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, precisó que la Ciudad de México pudo prepararse desde el 2018 para el Mundial, pero no lo hizo y ahora buscan hacer obras apresuradas y pintar puentes peatonales.

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