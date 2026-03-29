De Los Simpson al estadio: empate de México vs Portugal y otros 5 momentos en los que la serie “predijo” el futuro

La épica reapertura del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, causó furor entre los aficionados del fútbol por meses, principalmente porque este recinto es clave en el país rumbo a la Copa del Mundo 2026, la cual arrancará en menos de tres meses.

Luego de que se difundiera la noticia de que Cristiano Ronaldo no asistiría al partido entre México y Portugal, la noche dejó otro poco de decepción en los más de 81 mil espectadores que asistieron al inmueble de Santa Úrsula y entre la afición nacional, con un "aburrido" partido que concluyó en 0-0.

A través de redes sociales las burlas y críticas se desataron con el clásico estilo irónico y una avalancha de creatividad digital. Usuarios recordaron que en un capítulo de Los Simpson, titulado "Familia peligrosa" o en inglés "The Cartridge Family", se lleva a cabo un partido entre México y Portugal que resulta "aburridísimo" para los espectadores.

Los internautas compararon este capítulo, que es el quinto episodio de la novena temporada (1997), con la realidad del juego del pasado 28 de marzo, exclamando que la serie de "Los Simpson lo hizo de nuevo", 29 años después del estreno de dicho episodio.

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¡Los Simpson lo hicieron de nuevo!



Predijeron como iba a estar de aburrido el partido México - Portugal... 😮‍💨😴#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/FuOrxWLVoq — Borrachito 🥃 (@borrachito) March 29, 2026

5 icónicos momentos en los que la serie animada "Los Simpson" predijo el futuro

Trump y la escalera mecánica: sátira que se volvió realidad

En el año 2000, Los Simpson lanzó el episodio “Bart to the Future”, donde se presentaba a Donald Trump como una figura política del pasado. Años más tarde, en material promocional y escenas adicionales, se mostró una secuencia animada en la que Trump desciende por una escalera mecánica entre aplausos.

La escena cobró relevancia en 2015, cuando el actual mandatario de Estados Unidos anunció su primera candidatura presidencial, replicando casi exactamente esa imagen en la vida real.

La coincidencia visual —incluyendo el ángulo, la multitud y la puesta en escena— convirtió el momento en uno de los ejemplos más virales de la supuesta “capacidad predictiva” de la serie.

En 2015 Trump "replicó" una icónica escena de Los Simpson. Foto: Redes sociales

Homero Simpson y la ecuación del bosón de Higgs

En un episodio de 1998, Homero aparece frente a una pizarra resolviendo una ecuación aparentemente "absurda". Sin embargo, años después, físicos señalaron que el resultado de la fórmula que apareció en la serie se aproximaba sorprendentemente a la masa del Bosón de Higgs.

El hallazgo oficial de esta partícula se realizó en 2012 en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), lo que reavivó el interés por la escena.

Aunque los guionistas del show han aclarado que cuentan con asesores científicos, la precisión del cálculo sigue siendo vista como una coincidencia extraordinaria dentro de la cultura popular.

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Homero y la ecuación de Higgs. Foto: Redes sociales

De la “gripe de Osaka” a la pandemia por COVID-19

En 1993, el episodio “Marge en cadenas” de la cuarta temporada mostró la propagación de una enfermedad ficticia llamada la “gripe de Osaka”, originada en Japón y transmitida a través de artículos enviados al extranjero. La trama incluía escenas de histeria colectiva, hospitales saturados y compras de pánico en supermercados y establecimientos.

Durante la pandemia por COVID-19 en 2020, usuarios en redes sociales recordaron estas imágenes, destacando similitudes en el comportamiento social reflejado en el show, más que en el aspecto médico. Especialistas coinciden en que la serie captó patrones humanos previsibles ante crisis sanitarias, lo que explica la aparente “predicción”.

Los Simpson y la pandemia de COVID-19. Foto: Redes sociales

Cuando Disney compró Fox… y lo "anunciaron" 20 años antes

En un episodio de 1998, una breve broma visual mostraba un letrero donde se leía que 20th Century Fox era "una división" de The Walt Disney Company. En ese momento, la idea parecía una exageración humorística dentro de la industria del entretenimiento, hecha por la misma productora de la serie animada.

Dos décadas después, en 2019, Disney concretó la compra de gran parte de 21st Century Fox, en una de las adquisiciones más importantes de la industria. La escena fue retomada como ejemplo de cómo la serie anticipó —o al menos satirizó— la tendencia hacia la concentración mediática.

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20 años después, Disney compró gran parte de 21st Century Fox. Foto: Redes sociales

Lady Gaga y su espectáculo aéreo

En 2012, Los Simpson presentó a Lady Gaga en un episodio donde la artista ofrecía un concierto suspendida sobre el público mediante arneses. El espectáculo pretendía ser teatral y futurista, muy al estilo de la cantante.

Cinco años más tarde, durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2017, la cantautora realizó una presentación con elementos visuales muy similares, incluyendo una entrada aérea que recordó de inmediato a la escena del programa animado.

El paralelismo reforzó la percepción de que la serie no solo comenta la cultura pop, sino que a veces parece adelantarse a ella.

Foto: Redes sociales

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