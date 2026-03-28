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"Mundial estará vergonzosamente iztapalapizado"; se lanzan contra Quadri tras comentario "clasista"

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El político mexicano Gabriel Quadri y la alcaldesa de Iztapalapa, , chocaron en redes sociales después de que el primero comentara que el en México estará "vergonzosamente iztapalapizado".

"El Mundial de Fútbol en México estará vergonzosamente iztapalapizado. Es lo que hay...", escribió en su cuenta de X el pasado jueves. Un día después, la alcaldesa de la demarcación celebró que se "iztapalapice" la Copa del Mundo.

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De acuerdo con esta última, la afición encontrará un pueblo hospitalario y la recibirá con los brazos abiertos. "A las y los visitantes al mundial les decimos: ¡Bienvenidos a Iztapalapa! ¡A iztapalizarse todos!", comentó.

Además, calificó la postura de Quadri como "vergonzosa". "Lo pinta tal cual es: Un vulgar oportunista que busca likes", concluyó.

Califican a Quadri como "clasista" tras comentario

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, respondió al excandidato presidencial. "Ojalá se Iztapalapizara. Sería el mejor mundial de la historia", le dijo.

Mientras que usuarios de redes sociales calificaron a Gabriel Quadri como clasista.

"El clasismo que expide cada que escribe algo"; "Y estos el próximo año le van a pedir el voto a la gente"; "por clasistas ridículos como tú que van al club de la colonia La Florida y se burlan de Iztapalapa no tenemos oposición.Hasta Carlos Manzo en paz descanse te dijo en tu cara : 'fascista'".

Internautas consideraron que este tipo de frases estigmatiza a la alcaldía y le recordaron cuando pedía votos a bordo de su combi.

"Y este señor quería ser presidente"; "y pensar que este pendejo quiso ser presidente y hasta lo mantuvimos de diputado"; "Jajajaj y luego clasista. Ven por qué les dicen derecha rancia?".

Mientras que otros usuarios le pidieron no polarizar el Mundial y defendieron a Iztapalapa, además celebraron que la Leyendas del Potugal visitaron Tepito, considerado como un "barrio bravo".

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dft/bmc

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