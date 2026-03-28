En lo que va del año, en la Ciudad de México se han registrado varios ataques armados realizados de forma directa que han arrebatado la vida de varias personas.

Durante el primer bimestre de 2026 se registraron 104 homicidios dolosos en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De los 104 homicidios, 78 fueron con arma de fuego, 12 con arma blanca, 13 con otro elemento y uno no especificado.

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La alcaldía que más homicidios dolosos por arma de fuego sumó durante enero y febrero fue Iztapalapa con 17, seguida de Gustavo A. Madero con 8; Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza presentaron siete cada una.

Mientras que en Azcapotzalco y Tláhuac se presentaron cinco casos en cada una; en Iztacalco, Tlalpan y Xochimilco, cuatro; Coyoacán sumó tres; Magdalena Contreras, dos; mientras que Milpa Alta y Álvaro Obregón registraron una cada una.

Las alcaldías Cuajimalpa y Benito Juárez no presentaron carpetas de investigación. Además de que tres homicidios no se especificaron en qué alcaldía ocurrieron.

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Los hechos

La madrugada del sábado 2 de enero un motociclista identificado como Alan fue asesinado tras recibir más de 10 disparos de arma de fuego en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Juventino Rosas, en la colonia Peralvillo. Este crimen es parte de los 78 homicidios dolosos con arma de fuego perpetrados en el primer bimestre del año en la capital del país, y uno de los siete registrados en la alcaldía Cuauhtémoc.

El domingo 11 de enero un joven fue atacado mientras le realizaban un corte de cabello en una barbería de la colonia Quiahuatla, en la alcaldía Tláhuac. El asesino disparó en la cabeza de la víctima, a pesar de que el negocio contaba con sistema de videovigilancia.

Tres personas fueron ultimadas a tiros el miércoles 14 de enero, en lo que aparenta haber sido un ataque directo mientras consumían bebidas alcohólicas en el cruce de las calles Jaime Nunó y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, de la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con vecinos, los atacantes huyeron en una motocicleta.

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Ulises, alias El Mogli mató con un arma blanca a una persona que se encontraba en situación de calle, el pasado 17 de enero, en un deportivo del pueblo de San Agustín Othenco, en la alcaldía Milpa Alta.

La noche del viernes 13 de febrero se registró un ataque con arma de fuego en contra de una madre y su hija cuando viajaban en su coche por calles de la colonia San Mateo, en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con las primeras versiones, la mujer fue trasladada a un hospital y la menor murió en el lugar.

El jueves 19 de febrero, un joven identificado como Óscar, alias El Pato, fue baleado mientras se ejercitaba en el área de barras de un deportivo de la colonia Ciudad Deportiva, en la alcaldía Venustiano Carranza.

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De acuerdo con los datos del SESNSP, en los meses de enero y febrero de este año en la Ciudad de México se cometieron 12 homicidios dolosos con arma blanca.

Las alcaldías que concentraron la mayoría de estos casos son Xochimilco, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, con dos; seguidas de Coyoacán, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta con un caso, cada una.

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