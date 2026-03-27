Culiacán, Sin a 27 de Marzo.- En diferentes operativos realizados en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, por el Grupo de Operaciones Especiales Estatales, se logró la captura de cuatro civiles con armas automáticas, cargadores, cartuchos y sustancias tóxicas, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Un día antes de estas acciones, en la zona del campo pesquero de Dautillos, en el mismo municipio de Navolato, elementos de la Marina se enfrentaron a un grupo armado que los atacó, hechos en los que un civil perdió la vida y un marino resulto herido, sin que se lograra la detención del resto del grupo armado.

En los nuevos operativos, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, en recorridos de vigilancia por la sindicatura de Villa Juárez, detectaron a un hombre con una mochila, el cual al percatarse de su presencia intento huir.

Al ser retenido y sujeto a una revisión, se le encontró en la mochila, una pistola calibre 38 super, un cargador abastecido, 30 cartuchos útiles, 300 sobres de plástico con un polvo blanco, con las características de metanfetamina, por lo que fue detenido.

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Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Foto: Especial

El mismo grupo policiaco, cerca de esta sindicatura, en sus recorridos se percataron que dos jóvenes viajaban en una motocicleta y portaban armas de fuego, por lo que les dieron seguimiento ya que estos intentaron eludirlos.

Frente a una casa, uno de ellos se bajó de la moto y empezó a correr para introducirse a la vivienda, mientras que su compañero huyó en la motocicleta, por lo que los agentes estatales lo siguieron hasta el inmueble, donde lo esperaba otra persona.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales lograron detener en ese sitio a dos jóvenes, a los que se les aseguró un fusil AK-47. Un fusil tipo X15 , una ametralladora M2-SLR-50, diez cargadores, 350 cartuchos útiles y un chaleco.

En esta misma sindicatura, otro de los Grupos de Operaciones Especiales del Estado observaron que un hombre intento subirse a una motocicleta pero al notar su presencia este se echo a correr, por lo que fue perseguido calles adelante.

Al ser revisado, se le encontró un fusil AK-47, calibre 7.62X 39 mm, una pistola Glock 17, ocho cargadores abastecidos, ciento noventa y cinco cartuchos útiles y cincuenta dosis de una presunta sustancia parecida a la metanfetamina.

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