Morelia.- Un juez de Control concedió a la Fiscalía de Michoacán 16 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado por el asesinato de cuatro habitantes de la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde también fueron lesionados por policías estatales, y al menos una decena de personas más.

Entre las órdenes de aprehensión hay una en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, por los delitos de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura.

Leer también: Investigan muerte del director de la Junta de Agua Potable en Irapuato

Por esas mismas imputaciones, el juez concedió 14 órdenes de aprehensión más en contra de policías estatales que participaron en esa masacre ocurrida el 5 de abril del año 2017.

La FGE, a cargo de su titular Carlos Torres Piña, presentó los elementos suficientes que permitieron al juez conceder las órdenes de captura en contra de Aureoles Conejo, Corona Martínez y los 14 elementos policiales.

En un momento más información…

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr