Irapuato.— El director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillados del Municipio de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda Tejeda, fue asesinado a bordo de su camioneta por hombres armados que se aproximaron a su vehículo la mañana del jueves, en la zona centro de esta ciudad.

El funcionario se dirigía a su oficina para iniciar sus actividades laborales. Los agresores le dispararon en el boulevard Gustavo Díaz Ordaz, frente a la tienda Soriana, y huyeron.

Elementos de Seguridad atendieron el reporte sobre la balacera registrada minutos después de las 8:00 horas y encontraron sin vida al ingeniero en el interior de una camioneta color blanco.

La presidenta municipal Lorena Alfaro confirmó el fallecimiento de Roberto Castañeda, “un servidor público ejemplar, pero, sobre todo, un gran ser humano”.

En un comunicado, señaló que ha instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este crimen y dar con los responsables.

“No vamos a permitir que este hecho quede impune”, aseveró.

Resaltó que Roberto Castañeda era un hombre íntegro, comprometido con Irapuato, y con un profundo sentido de servicio. “Su pérdida nos duele y nos indigna”.

En tanto, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que el director de Japami viajaba solo en el momento del ataque.

Además, comentó que se han iniciado las investigaciones sobre el homicidio, mientras tanto agentes de Investigación Criminal recolectan videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector para incorporarlas a la Carpeta de Investigación.

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