Huajuapan. – “Mi hijo se encuentra desaparecido desde el 20 de diciembre de 2025, en los campos agrícolas de Viva Orgánica en la ciudad de Navolato, desde entonces no he tenido ningún apoyo de las autoridades”, externó Elena Cruz, madre de Mauricio Vázquez, joven jornalero de Huajuapan de León, Oaxaca.

Elena dio a conocer que, desde el día que desapareció su hijo Mauricio, no ha recibido ningún apoyo de los gobiernos de Oaxaca, Sinaloa y ni del gobierno federal para localizar al joven, quien cumple tres meses de estar desaparecido en Villa Juárez, Navolato en el estado de Sinaloa.

“Hago un llamado y exijo a las autoridades de Sinaloa, de Oaxaca y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que volteé a ver a nuestros jornaleros, los están matando, ellos viven todos los días amenazados. Pido que me ayuden a que regrese Mauricio a nuestra casa”, pidió a las autoridades.

Elena dijo que, durante el proceso de la búsqueda de su hijo, ha sido amenazada al igual que muchas familias de jornaleros, “he visto que los compañeros, todos los días viven extorsionados, amenazados, muertos y desaparecidos. La mayoría de ellos no son buscados, porque sus familias también viven amenazadas como es mi caso”.

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“El 90% de esta población proviene de zonas rurales marginadas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y el 12% habla alguna lengua indígena. Al migrar a estados como Sinaloa, la inestabilidad se transforma en peligro extremo”, indica el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quien acompaña a la familia de Mauricio.

Mauricio Vázquez Cruz, de 21 años, originario de Huajuapan de León, Oaxaca, desapareció el 20 de diciembre del 2025 en Villa Juárez, ubicado en el municipio de Navolato.

El día 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 13:00 horas de la tarde, Mauricio Vázquez salió del campo agrícola de la empresa Viva Organiza con sede en Culiacán, ubicada en Villa Juárez, Navolato. Mauricio iba acompañado por su compañero Carmelo Vázquez Castro, originario del estado de Guerrero, de quien tampoco se sabe nada.

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Para el día 21 de diciembre de 2025, cerca de las 20:00 horas de la noche, la familia del joven intentó comunicarse con él, pero el número enviaba a buzón de voz.

De acuerdo al informe del Cedhapi, Mauricio y Carmelo salieron a comprar unas cosas; sin embargo, no volvieron a regresar al lugar donde se hospedaban, dejando sus pertenencias en los alojamientos proporcionados por la empresa dentro del campo agrícola.

Desde entonces no se sabe nada de Mauricio Vásquez de 21 años de edad. “Prácticamente me dejaron sola, no hay avances de búsqueda, no tengo recursos para viajar hasta allá y ese es un requisito, entonces es terrible cuando te desaparecen a un hijo, y todavía tienes que enfrentar esa burocracia horrible”, narra Elena Cruz.

Entre diciembre de 2025 a 30 de enero de 2026, desaparecieron Mauricio Vázquez Cruz y Pablo Osorio Sánchez, ambos de la región de la Mixteca de Oaxaca, y vistos por última vez en distintos municipios de Sinaloa.

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