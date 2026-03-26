Culiacán.- El empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar, privado de su libertad por personas desconocidas en la colonia Lomas de Guadalupe, en la capital del estado, fue localizado sano y salvo a través de trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las fuerzas federales.

Sin dar mayores detalles del sitió donde fue encontrado y si hubo personas detenidas en el operativo efectuado, la autoridad judicial sólo divulgó que este fue localizado con vida y en buen estado de salud.

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Las autoridades del órgano autónomo de Sinaloa sólo refirieron que el pasado martes 24 de marzo en la colonia Lomas de Guadalupe en Culiacán, el empresario gasolinero fue privado de su libertad al descender de su vehículo.

Se hizo mención que la localización se derivó del resultado de investigación y reconocimiento efectuado por personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con otras autoridades que integran el Grupo Interinstitucional.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Culiacán, Guadalupe Zavala Yamaguchi, había externado su preocupación por la privación de la libertad de uno de sus socios más conocidos por su larga trayectoria en las empresas de gasolina en la capital del estado.

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Incluso, Zavala Yamaguchi urgió a la autoridad judicial a actuar con celeridad en virtud que Arnulfo Aguilar es una persona de 81 años y vivir una experiencia de este tipo preocupa no solo a su familia sino al sector organizado.

Comentó que lo que se conoce es que el empresario al descender de su vehículo un BMW de color gris, de modelo reciente, el cual quedó abandonado, fue interceptado por personas armadas que se lo llevaron sin que se conozcan más detalles del hecho.

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