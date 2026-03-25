Culiacán. - En nuevos hechos de violencia registrados en distintos sectores de la ciudad de Culiacán, tres personas del sexo masculino fueron asesinados a balazos, un empresario gasolinero fue privado de su libertad por hombres armados y una vivienda, donde hace una semana fueron asesinadas tres personas, fue incendiada.

Como parte de este escenario, en el fraccionamiento Stanza Córcega, con respaldo del ejército, personal de la Fiscalía General del Estado aseguró una residencia de dos pisos y un vehículo estacionado de la marca Toyota Corolla con reporte de robo.

Las autoridades judiciales no dieron a conocer los motivos de estas diligencias, en las que el personal militar cerró la circulación de la avenida principal de este fraccionamiento para que se procediera asegurar el vehículo y colocar sellos al inmueble.

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Una persona del sexo masculino, identificado como Pedro “N” de 39 años, fue atacado a balazos en el exterior de una casa, en la calle Acuario, por lo que al acudir el personal de la Cruz Roja determinaron que esta no presentaba signos vitales.

En un pequeño hotel ubicado por la calle Miguel Hidalgo, entre la avenida Aquiles Serdán e Ignacio Aldama, en el centro de la ciudad, fue asesinado un huésped de varios disparos sin que se conozca su identidad. Los agresores lograron huir del lugar.

Con disparos de armas de fuego, una persona de apariencia joven fue privada de la vida de varios disparos en la colonia el Mirador, pese al despliegue de autoridades federales y estatales no se logró detener a los responsables.

Foto: Especial

Arnulfo “N”, de 81 años e identificado como empresario gasolinero, fue privado de su libertad por hombres armados al descender de su vehículo por la calle Juan Pablo Segundo, en la colonia Lomas de Guadalupe, muy cerca del templo católico conocido como la Lomita, sin que se conozca si se trató de un secuestro.

Personas desconocidas iniciaron un incendio en una vivienda de la calle Silvestre Revueltas de la colonia Lázaro Cárdenas, donde hace una semana, un grupo armado atacó a balazos a cuatro hombres que recién habían llegado, tres de ellos murieron en el atentado y uno más se mantiene hospitalizado.

Los elementos del cuerpo de bomberos, con respaldo del ejército y la Policía Estatal Preventiva, llegaron al lugar y lograron sofocar el fuego, por lo que el inmueble no sufrió daños severos.

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