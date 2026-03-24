Matamoros, Tamaulipas.- Los que menos esperaban los elementos de tránsito en Matamoros, Tamaulipas, es que el alcalde José Alberto Granados encabezara un operativo encubierto contra la extorsión donde se dio de baja a 7 oficiales.

El presidente municipal viajaba en la parte trasera de un vehículo cuando una oficial de tránsito los detuvo por no traer una luz de la parte trasera, lo que ameritaba una multa.

Sin embargo, la situación del conductor se volvió legalmente más grave pues no contaba con licencia ni tarjeta de circulación.

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Ante esto, la oficial le informó que debido a que no contaban con la documentación, el carro podría quedar en garantía.

Fue entonces que el conductor le ofreció 500 pesos para dejarlos ir, cantidad que la oficial aceptó sin problema.

Luego de que la elemento recibió el dinero, el alcalde José Alberto Granados bajó de la unidad y encaró a la oficial quien fue suspendida de inmediato.

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El alcalde, ofreció una conferencia de prensa donde informó que estas acciones no serán permitidas por lo que personalmente está encabezando el operativo.

Durante esta revisión, se dio de baja a 7 uniformados y el resto de la corporación, fue enviada a los cruceros de la ciudad pues ya no podrán circular en la ciudad.

"Estamos revisando el actuar de cada elemento, este operativo tiene ya cinco días llevándose a cabo y lo que no sabían es que en unos de los autos que realizaban los recorridos estaba yo inspeccionando todo", comentó el alcalde.

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Dijo, que otros funcionarios municipales detectaron a los seis elementos restantes en actos de extorsión.

"Estos elementos ya se presentaron en Recursos Humanos y fueron dados de baja, los demás, estarán apoyando durante una semana en la vialidad de las calles para que sepan que no toleraremos acciones que dañen a los ciudadanos o trasgredan la ley".

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