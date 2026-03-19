Más Información
Realizan operativo en finca ligada a “El Mayo” Zambada en la sindicatura del Salado, Sinaloa; fuerzas federales detienen a una persona
Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido
“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico
Un motociclista fue detenido luego de presuntamente atropellar a una oficial de tránsito en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó su traslado a un hospital.
El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Bucareli y Chapultepec, en la colonia Juárez, donde personal de tránsito realizaba labores de control vehicular. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta se impactó contra una oficial, quien cayó sobre el asfalto tras el golpe.
Tras lo ocurrido, elementos policiales que se encontraban en la zona aseguraron al motociclista y solicitaron apoyo médico. Minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a la uniformada y la trasladaron a un hospital. El diagnóstico preliminar refiere posibles lesiones en el maléolo y la rótula derecha.
Lee también Secretaría de Obras de la CDMX reporta muerte de dos trabajadores de limpia tras accidente vial; 6 de 11 lesionados están estables
El conductor, un hombre de 30 años, fue detenido en el lugar. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la motocicleta involucrada, para determinar su situación legal.
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]