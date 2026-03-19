Un motociclista fue detenido luego de presuntamente atropellar a una oficial de tránsito en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó su traslado a un hospital.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Bucareli y Chapultepec, en la colonia Juárez, donde personal de tránsito realizaba labores de control vehicular. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta se impactó contra una oficial, quien cayó sobre el asfalto tras el golpe.

Tras lo ocurrido, elementos policiales que se encontraban en la zona aseguraron al motociclista y solicitaron apoyo médico. Minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a la uniformada y la trasladaron a un hospital. El diagnóstico preliminar refiere posibles lesiones en el maléolo y la rótula derecha.

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El conductor, un hombre de 30 años, fue detenido en el lugar. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la motocicleta involucrada, para determinar su situación legal.

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