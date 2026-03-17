Ecatepec, Méx.-La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, presentó al capitán de Marina Luis Alberto Taylor González como el nuevo comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, quien cuenta con experiencia en operaciones especiales y fortalecerá la estrategia de seguridad nacional con trabajo en territorio, la operación de cinco drones para vigilancia aérea, apoyo táctico y disuasión, y la consolidación de cinco mil Manzanas por la Paz en comunidades.

Taylor González, ingeniero topógrafo, con especialidad en Mando Naval, ha servido en la Unidad de Operaciones Especiales, ha sido instructor militar, tiene una Maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas, y cuenta con formación en sistema de justicia penal, primer respondiente, criminología, uso de la fuerza con perspectiva de derechos humanos y seguridad ciudadana.

“Su misión es continuar la Estrategia Territorial de Seguridad que nos ha encomendado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy en Ecatepec hay avances porque hay coordinación, porque hay inteligencia y porque hay presencia en el territorio”, precisó la alcaldesa.

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Taylor González, sostuvo que en su gestión habrá una coordinación absoluta con los tres niveles de gobierno y con la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec. Fotos: Especiales

El comisario Luis Alberto Taylor afirmó que en seguridad no se puede improvisar y se comprometió fortalecer la estrategia de seguridad pública federal que se implementa en Ecatepec, porque los avances son resultado del esfuerzo coordinado, inteligencia y proximidad social.

“La seguridad de nuestras familias exige que cerremos filas, la directriz de esta gestión será la coordinación absoluta con los tres niveles de gobierno y con Fuerza de Tarea Marina Ecatepec”, destacó el capitán de corbeta.

El comisario afirmó que debe fortalecerse la proximidad social del policía en las comunidades y consolidar el modelo policial de seguridad pública a seguridad ciudadana, no con acciones reactivas sino con mecanismos preventivos, que incluirán recuperación de espacios públicos y aplicar el modelo de Justicia Cívica para la solución de conflictos entre vecinos.

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La edil anunció que como parte de las nuevas estrategias en materia de seguridad se fortalece a la corporación con tecnología, con la operación de cinco drones para vigilancia aérea que permitirán un monitoreo real, mayor capacidad de reacción, apoyo táctico en operativos y disuasión de conductas delictivas desde el aire.

También se fortalecerá la presencia en territorio y proximidad, al consolidar las Manzanas por la Paz, con más de cinco mil comités que ya se crearon y que tomarán protesta en próximos días para tener mayor coordinación entre policías y vecinos, y atender zonas con mayor incidencia delictiva.

Cisneros anunció que este año se entregará equipo táctico y cámaras corporales (body cam), para mejorar el desempeño de los uniformados, y continuará la capacitacion directa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

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