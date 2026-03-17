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Naucalpan, Méx.- Transportistas reabrieron la circulación en los carriles centrales de Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan, luego de retirar el bloqueo que mantenían como parte de una manifestación, lo que permitió el avance paulatino de los vehículos.

Los manifestantes eran integrantes de la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México quienes denunciaron la presunta fabricación de carpetas por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Exigieron que no existan más abusos por parte de la Policía Estatal en contra de sus agremiados.

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Fue alrededor de las 09:00 de la mañana cuando los transportistas comenzaron a llegar y bloquearon los carriles centrales de Periférico Norte por poco más de una hora, afectando la circulación vial.

A las 11:00 de la mañana, la circulación se restableció tras un diálogo que los inconformes tuvieron con autoridades del Estado.

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