La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) invitó a participar en la Ruta del Ajolote, una actividad que busca acercar a las personas al conocimiento de la especie y su entorno natural.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que la actividad se realizará el sábado 21 de marzo, de 7:00 a 11:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Indicó que las y los asistentes deberán llevar bicicleta, termo con agua y chamarra para realizar el recorrido en las primeras horas de la mañana.

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La actividad está abierta a todo el público y tendrá una cuota de recuperación de 87 pesos por persona.

Para participar es necesario realizar un registro previo mediante el formulario compartido por la dependencia.

"Te esperamos en la Ruta del ajolote en el CCA Acuexcomatl, este sábado 21 de marzo, de 7 a 11 h, para conocer más sobre este símbolo de la biodiversidad y su hogar natural" dijo en x.

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