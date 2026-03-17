La mañana de este martes, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que la estación Zócalo–Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México se encuentra abierta y en operación, con circulación continua de trenes para las personas usuarias.

A través de un mensaje oficial, el funcionario detalló que el servicio en esta estación ya funciona con normalidad, luego de ajustes recientes en la red.

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Persisten cierres y horarios especiales

Sin embargo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no se permite el ascenso ni descenso de usuarios en ese punto.

Asimismo, las estaciones Chabacano y Viaducto mantienen un horario especial de cierre, como parte de las medidas operativas en la Línea 2.

Habrá servicio de apoyo de RTP entre Xola y Pino Suárez para traslado de usuarios.

¿Cuáles serán los horarios especiales de Viaducto y Chabacano?

Horarios Viaducto y Chabacano

Lunes a viernes - Servicio de 5 am a 10 pm

Sábados - Servicio de 6 am a 8 pm

Domingos no habrá servicio

Horario especial Viaducto-Chabacano. Foto: Especial

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a las personas usuarias a tomar previsiones en sus traslados y mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer actualizaciones del servicio.

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