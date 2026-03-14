El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que como parte de los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Línea 2, a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada.

“Los trenes en circulación no realizarán maniobras de ascenso y descenso de usuarios en la estación referida, por lo que el Metro solicita a las y los usuarios tomar en cuenta este aviso para programar sus recorridos”, indicó.

El Metro precisó que el resto de las 23 estaciones de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que se aplican actualmente debido a las obras.

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Con ello, las estaciones Chabacano y Viaducto, de lunes a viernes suspenden el servicio a partir de las 22:00 horas; los sábados a las 20:00 horas y los domingos permanecen cerradas todo el día.

“En las tres situaciones y con los horarios respectivos, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. El tramo Xola-Pino Suárez es cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros”, agregó el Metro.

Como parte de los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del @MetroCDMX, a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio.

Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias… pic.twitter.com/U91hTu54NS — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 14, 2026

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afcl