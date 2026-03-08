En la actualidad, la tecnología ha transformado la manera en que realizamos nuestras actividades diarias, incluyendo los traslados cotidianos. Por eso, para los habitantes de la Ciudad de México, contar con saldo suficiente en la Tarjeta de Movilidad Integrada es básico.

Afortunadamente, ya no es necesario hacer largas filas en las taquillas: ahora es posible recargar la tarjeta directamente desde el celular, siendo un proceso rápido, sencillo y seguro.

Este método no solo ahorra tiempo, sino que también brinda mayor comodidad, permitiéndote administrar tus viajes y mantener tu saldo actualizado en cualquier momento.

Recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada desde la App CDMX. Foto: Unsplash

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada desde el celular?

La Tarjeta de Modalidad Integrada de la CDMX es esencial porque facilita el acceso rápido y seguro al transporte público, permite controlar los gastos de viajes y contribuye a una movilidad más sostenible.

Para recargarla rápidamente, sobre todo cuando te quedas sin saldo y sin efectivo, existe la App CDMX. Esta es compatible con los celulares iOS y Android, ofreciendo la posibilidad de realizar diferentes trámites como consultar horarios y rutas, pagar servicios y trámites, reportar incidencias, acceder a información turística y cultural, y recargar la tarjeta.

¿Cómo? Primero deberás tener instalada la app en tu dispositivo; recuerda que debes descargarla directamente desde App Store o Play Store. Otro dato que debes saber es que necesitas iniciar sesión con tu Llave CDMX.

Luego deberás buscar el botón "Recarga tarjeta"; en seguida, coloca la tarjeta en la parte posterior del celular para escanearla; posteriormente, selecciona el monto de la recarga que puede ser desde $15 a $500; después ingresa los datos de la tarjeta bancaria con la que harás el pago; vuelve a colocar la tarjeta en la parte posterior del teléfono y espera a que se confirme la recarga.

¿Cómo pagar el Metro o Metrobús de CDMX desde el celular?

Aquí necesitarás obtener tu Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada; esta es la la forma “oficial” y más segura para pagar el Metro o el Metrobús directamente con el teléfono, aunque también es compatible con el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

Para configurarla, abre la App CDMX e inicia sesión con tu Llave CDMX; ae a Movilidad Integrada y luego a Tarjeta Virtual MI; activa la NFC de tu teléfono; asegúrate de tener saldo suficiente; acerca tu celular al lector del Metro o Metrobús para entrar y listo.

Con recargas digitales, control de saldo y facilidad de uso, esta modalidad de pago con tu celular te ofrece comodidad, seguridad y eficiencia en tus viajes diarios.

