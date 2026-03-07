No todas las apps que tienes descargadas en tu celular o que ves en Internet son seguras; algunas de ellas pueden robar tus datos bancarios y personales sin que te des cuenta.

Estas aplicaciones maliciosas suelen ser distribuidas por ciberdelincuentes en redes sociales y portales web. Por eso, en Techbit te decimos cuáles son y cómo identificarlas.

Evita instalar apps desde enlaces externos. Foto: Pixabay

Leer también Pokémon Go, el fenómeno que conquistó el mundo

¿Qué apps pueden robar tus datos bancarios?

De acuerdo con la empresa Kaspersky, las aplicaciones que roban datos bancarios suelen estar infectadas con malware, lo que representa un riesgo para los datos del usuario, fotos, contactos y contraseñas.

Algunos ejemplos son:

Archivos APK

Es un formato comprimido, utilizado principalmente en dispositivos Android, para distribuir aplicaciones infectadas. Por lo regular, suelen descargarse en sitios web y enlaces.

Si instalas un archivo APK, corres el riesgo de que tu teléfono se infecte de malware y tus datos personales o bancarios sean extraídos.

NFC/ Billetera digital

Esta tecnología inalámbrica permite realizar actividades remotas, compartir información y realizar pagos. Aunque existen apps NFC confiables, en Google Pay y Apple Pay, también abundan las que son operadas por estafadores.

En esta estafa, el ciberdelincuente se comunica con el usuario para convencerlo de instalar otras aplicaciones y verificar su identidad por medio de los datos de su tarjeta bancaria.

VPN

Las aplicaciones VPN (Virtual Private Network) permiten las conexiones seguras y privadas en una red pública, lo que puede ofrecer mayor confianza al navegar por Internet.

Y aunque son seguras en su mayoría, existen las que vienen infectadas con malware y una vez instaladas pueden tomar el control del dispositivo.

Además, al momento de establecer la conexión con una VPN fraudulenta, los datos bancarios quedan expuestos a los ciberdelincuentes.

Revisa las reseñas de las apps que instalas para detectar un posible fraude. Foto: Unsplash

¿Cómo proteger tus datos bancarios?

Ante este tipo de amenazas para la banca digital, Kaspersky recomienda adoptar las siguientes medidas que pueden reducir el riesgo de que una app robe datos privados:

Instalar un antivirus confiable en el celular y la computadora.

No descargar aplicaciones o archivos en formato APK.

o archivos en formato APK. Descargar apps de las tiendas oficiales y revisar las reseñas.

No aceptar todos los permisos que solicitan las apps.

No descargar aplicaciones por medio de enlaces y archivos sospechosos.

Evitar el uso de VPN gratis.

Realizar pagos digitales sólo con las apps oficiales de los bancos.

Recuerda que no todas las apps que ves en Internet son seguras y muchas hasta pueden robar la identidad de otras instituciones para hacerse pasar por legítimas.

Leer también Cómo ver televisión en vivo gratis desde tu celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters