Pokémon Go impulsó a la franquicia más exitosa de la historia, con un juego que utiliza la realidad aumentada y la geolocalización para mezclar el mundo real con el de personajes que fueron parte de la infancia de muchos adultos y que ahora atraen a nuevos jugadores jóvenes.

Desde el lanzamiento de Pokémon en 1996 con el juego Pocket Monster en Japón para la consola de Game Boy han existido múltiples títulos para consolas como Nintendo 64, Nintendo DS, Game Cube, Nintendo Switch o Nintendo 3DS, pero ha sido Pokémon Go la que ha conseguido más de mil millones de descargas en el mundo posicionándolo como el juego de realidad aumentada (RA) más popular del mundo.

Este año, Pokémon celebra 30 años y Pokémon Go su primera década en el mercado. De acuerdo con la revista Time, la franquicia ha generado más de mil millones de dólares en ventas de productos de mercadotecnia, taquillas de cine, tarjetas, programas televisión y títulos de videojuegos, superando a marcas como Hello Kitty, Mickey Mouse o Star Wars.

Satoshi Tajiri, creador de esta mitología, dijo en una entrevista a la misma revista que Pokémon es como ese momento cuando de niños tenemos la primera bicicleta: “Quieres llegar a lugares que nunca has llegado. Así es Pokémon, todo el mundo comparte la misma experiencia, pero todos quieren llevarlo a llegar un poco más allá. Y puedes hacerlo”.

Pokemón Go, el fenómeno que conquistó el mundo. Imagen: Jorge Arredondo

Efectivamente, el juego de Pokémon Go tiene mucho por aprender: puedes atrapar Pokémon y conocer sus fortalezas, debilidades y estrategias de ataque. También ser parte de combates con otros jugadores o equipos para luchar con monstruos de bolsillo más poderosos. El usuario puede incubar huevos Pokémon y hacer megaevoluciones, para tener a la figura más poderosa que pueda enfrentarse en combates o hacer investigaciones para ganar elementos esenciales.

Pero por encima de ello los entrenadores Pokémon más jóvenes se sienten atraídos por una dinámica diferente a otros videojuegos, en donde la realidad aumentada los lleva a caminar por calles y parques.

Pokémon GO Tour: Kalos en Los Ángeles

Cuando Satoshi Tajiri, capturaba bichos en los campos de Machida, en Japón, imaginó un juego donde esas criaturas pudieran coleccionarse y compartirse a través de una consola portátil. Este objetivo se hizo realidad cuando las consolas portátiles de Game Boy se podían conectar a través de un cable para enviar y recibir Pokémon. Años después tienen su máxima expresión en eventos presenciales.

En Pokémon GO Tour: Kalos, en Los Ángeles, California, los nuevo jugadores parten del nivel 1 y conforme realizan investigaciones, batallas y capturas van subiendo hasta llegar el máximo de 80 (hasta hace poco era de 50), pero cada nivel siempre será más difícil de alcanzar. Al participar en el Pokémon GO Tour de Los Ángeles descubrimos que es posible acelerar la velocidad para avanzar en estos niveles debido a la gran oferta de opciones.

Al entrar al Rose Bowl Stadium, en Pasadena, la pantalla del juego Pokémon Go se llena de confeti y de cientos Poképaradas, gimnasios y decenas de Pokémon de todo tipo. El tiempo es poco por lo que se deben tomar decisiones para saber qué hacer primero: capturar, formar parte de combates e incursiones o realizar las tareas de investigación.

Conforme los asistentes realizan sus actividades la bolsa que lleva cada jugador se llena de pokebolas, avatares, polvos de estrella, nuevos amigos y herramientas para estrategias de combate. Pero lo más importante es haber conseguido al Pokémon favorito; ya sea en su forma normal, brillante (shiny) o evolucionada.

El evento de este año se centró en la región de Kalos (que en el mundo sería Francia), y el aire estaba cargado de esa nostalgia específica de quienes crecieron con Pokémon X e Y. Pero los adultos no son los únicos que se reencuentran con la serie que veían de niños.

Pokemón Go, el fenómeno que conquistó el mundo. Imagen: Jorge Arredondo

"Jugar aquí es como un parque de Disney, hay todo en cualquier lugar; empecé a jugar antes de la pandemia y lo dejé cuando no podíamos salir; ahora que vuelvo a jugar Pokémon Go hay más jugadores con quienes interactuar y en este fin de semana he superado los niveles que tenía cuando lo jugaba por primera vez”, dijo el entrenador Pokémon “Macario Lucario”.

Y es que en este evento físico este entrenador pudo conseguir su Pokémon favorito, Lucario, tanto en su versión megaevolucionada en su smartphone como física que consiguió en la tienda oficial, donde los asistentes hacen fila para conseguir productos que no encuentran fácilmente en otros lugares.

Los protagonistas hacen su debut

En Pokémon Go Tour la organización recreó hábitats reales a través del campo de golf anexo al Rose Bowl, desde regiones de Egipto hasta zonas costeras con Pokémon marinos, haciendo la experiencia de juego mucho más realista. Además, en el estadio se encontraba Pikachu y Eevee listos para fotografiarse con sus fans.

En la primera noche se organizó la Mega Night donde se realizó una de las más esperadas apariciones Mega-Dragonite, que causó gritos de euforia en el estadio. Una vez que estuvo disponible cientos de misiones se realizaron al mismo tiempo, porque los asistentes no sólo querían tener uno, buscaban tener una versión brillante o con el fondo de Los Ángeles.

Esa conexión emocional es lo que destaca del juego: no es solo tecnología, es la posibilidad de compartir la euforia por un personaje y ser los primeros en tenerlo en su Pokédex. A lo largo de este día también estuvieron Mega-Malamar y Mega-Victreebel.

Además, se realizaron las "Super Mega Raids" en las que se tuvo un récord de más de 2 mil 600 personas en una incursión para atrapar al esperadísimo Mega Dragonite, el cual fue recibido con aplausos y gritos cuando apareció en las pantallas.

En las colecciones, los asistentes también se encontraron las versiones brillantes de Honedge, Hawlucha y Klefki. Además de la llegada de Xerneas e Yveltal, quienes protagonizaron las incursiones de cinco estrellas durante todo el fin de semana.

Pokemón Go, el fenómeno que conquistó el mundo. Imagen: Jorge Arredondo

También en este evento se encontraban Pokémon como Pikachu con Gorro de Rojo, Hoja, Ethan y Lyra, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Clefairy y Meowth. Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Marill, Hoppip y Teddiursa Treecko, Torchic, Mudkip, Poochyena, Taillow y Nincada, muchos de ellos en su forma brillante.

Hubo una investigación temporal para conseguir encuentros con Furfrou, el cual cambiará de apariencia con nuevos cortes Estrella, Rombo, Aristocrático, Kabuki o Faraónico.

Quienes son aficionados al juego y quieren participar en este tipo de eventos, las siguientes actividades serán Tokio, Chicago y Copenhague en mayo y junio de 2026.

