Las grandes empresas nunca quedan exentas de transformaciones y, actualmente, Microsoft Gaming, conocida por ser la división de juegos de Microsoft con marcas como Xbox, experimenta una de sus evoluciones más importantes al cambiar de líder.

De acuerdo con Satya Nadella, CEO de Microsoft, Phil Spencer abandonó recientemente la dirección de Microsoft Gaming luego de casi 12 años de permanecer al mando, siendo reemplazado por la empresaria americana Asha Sharma.

Hoy en Tech Bit, te hablaremos sobre este cambio y las propuestas que la nueva directora planea ejecutar.

La nueva CEO de Microsoft Gaming pretende cumplir 3 misiones para incrementar el éxito de Microsoft y Xbox. Foto: Microsoft

Leer también Cuántos dispositivos máximos puedes conectar a tu WiFi

¿Por qué Microsoft Gaming cambia de director general?

Mediante un comunicado difundido el pasado 23 de febrero en el portal de Microsoft, Satya Nadella, CEO de la empresa, manifestó que Phil Spencer abandonó la compañía luego de trabajar en ella cerca de 4 décadas.

Desde octubre de 2025, Spencer externó su decisión de dejar su cargo por motivos personales y profesionales; y en conjunto con Nadella, determinó que Asha Sharma era la figura ideal para tomar su puesto.

Recientemente, Nadella le ha dado la bienvenida a la empresaria como la nueva CEO de Microsoft Gaming, con quien espera lograr un gran equipo para innovar sus productos de manera eficaz.

Asimismo, Spencer expresó estar feliz por esta nueva faceta que la empresa experimenta: “Hoy marca un nuevo y emocionante capítulo para Microsoft Gaming, ya que Asha Sharma asume el cargo de CEO, y quiero ser el primero en darle la bienvenida a este increíble equipo. Trabajar con ella durante los últimos meses me ha dado una enorme confianza”, comentó.

La estadounidense no trabajará sola, pues además de compartir batuta con Nadella, también lo hará con Matt Booty, líder de juegos como Halo, Call of Duty y Candy Crush y quien ha sido ascendido a vicepresidente ejecutivo y director de contenido de Microsoft Gaming.

Por otra parte, es importante destacar que Spencer no es el único en retirarse de la empresa, pues Sarah Bond abandonó su presidencia de Xbox, misma que también será ocupada por Sharma.

I’m excited for @asha_shar as she steps into the CEO role. She’s joining an incredible group of people; teams full of talent, heart, and a deep commitment to the players they serve. Watching her lean in with curiosity and a real desire to strengthen the foundation we've built… — Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026

¿Quién es Asha Sharma y cuáles son sus propuestas para Microsoft Gamimg?

Asha Sharma es procedente de la plataforma de compra y entrega de comestibles Instacart, asimismo, se desempeñó como vicepresidenta en Meta y en el área de Inteligencia Artificial de Microsoft.

Y ahora, como la nueva CEO de Microsoft Gaming, tiene proyectadas 3 propuestas con las que, asegura, seguirá consolidando a Microsoft y Xbox como marcas insignias en el mercado internacional con la fabricación de videojuegos con un estilo más artístico y libres de Inteligencia Artificial “basura”.

Su primera misión es lanzar productos inolvidables con una jugabilidad cada vez más innovadora y con excelencia creativa que puedan aportar valor real en el mercado.

Su segunda consigna es construir un Xbox más renovado con experiencias expansivas que faciliten aún más el gaming a nivel global.

Y su tercer objetivo es redefinir el rumbo de la empresa con juegos, plataformas y herramientas basadas en tecnología y arte real, capaces de empoderar a desarrolladores y consumidores.

“No perseguiremos la eficiencia a corto plazo ni inundaremos nuestro ecosistema con basura de IA sin alma. Los juegos son y siempre serán arte, creados por humanos y con la tecnología más innovadora” recalcó Sharma en mensaje para sus compañeros.

Y aunque figuras como Jonathan "Seamus" Blackley, cocreador de Xbox, temen que el rumbo de la compañía esté en peligro con este cambio de liderazgo, Nadella y Sharma afirman que lo mejor para la corporación está por venir.

“Quiero volver al espíritu renegado que construyó Xbox. Nos requerirá cuestionarlo todo sin descanso, revisar los procesos, proteger lo que funciona y ser lo suficientemente valientes para cambiar lo que no” declaró finalmente Sharma al asumir la presidencia de Microsoft Gaming.

Para Sharna es importante realizar videojuegos artesanales y artísticos libres de Inteligencia Artificial mal empleada. Foto: Pixabay

Leer también UAM prepara encuentro de la “Ola Coreana”: cuándo será

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters